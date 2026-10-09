Maserati porta la sua storia in TV. Ecco la docuserie sui 100 anni del Tridente. Quando e dove vederla

Maserati sta celebrando i cento anni del proprio marchio, l'iconico Tridente. Dopo la MCPURA Cielo Tributo 1926 (la creazione ispirata alla Tipo 26) ha annunciato «Il Secolo del Tridente», una docuserie in tre puntate in onda su Rai 2 (e poi su RaiPlay) domenica 11, 18 e 25 ottobre alle 14. Il progetto è prodotto in collaborazione con Rai Documentari e realizzato dalla casa di produzione EtraLab.

Una storia tra Bologna, Roma e Modena

Docuserie Maserati

Il racconto parte da un’officina meccanica, da tre dei sette fratelli Maserati e da un Tridente ispirato alla mitologia, e attraversa le corse, le vittorie, le Gran Turismo e la Dolce Vita. Tre tappe, da Bologna a Roma fino a Modena, per ripercorrere la storia del marchio, iniziata nel 1914, e con essa quella dell’Italia e della sua cultura industriale. Nelle prossime tre domeniche non andrà in onda, secondo Maserati, un semplice documentario né una celebrazione convenzionale, ma un racconto in stile cinematografico di non-fiction, con l’Italia del Novecento sullo sfondo e in primo piano le storie di chi l’ha vissuta e di chi ne tramanda la memoria. Il Tridente nasce a Bologna: a ispirarlo, davanti alla Fontana del Nettuno, fu Mario Maserati, l’unico dei fratelli a non dedicarsi alla meccanica. La prima auto a portarlo fu la Tipo 26, alla Targa Florio del 25 aprile 1926.

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati, dichiara: «Siamo orgogliosi che una storia così straordinaria venga raccontata al grande pubblico attraverso un progetto RAI capace di restituirne tutta la ricchezza. Celebriamo i primi cento anni del Tridente, un simbolo nato nel 1926 all’interno di una storia ancora più lunga, quella di Maserati, iniziata a Bologna nel 1914. Da allora, il Tridente accompagna il Marchio attraverso competizioni, innovazione e cultura italiana, diventandone l’emblema inconfondibile nel mondo. È un’eredità costruita da generazioni di persone, che custodiamo con responsabilità e cura e che continua ancora oggi a ispirare il nostro futuro».

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