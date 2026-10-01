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Mansory Grand Entrée: la G 63 AMG sfoggia 820 CV e look da brivido

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4 ore fa - Carbonio, pelle turchese e 820 CV per la G 63 più estrema del tuner

Un esercizio tecnico-stilistico nella più classica filosofia del preparatore tedesco trasforma la Mercedes-AMG G 63 in un esclusivo SUV con carrozzeria in carbonio, interni turchesi e maxi potenza
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Mansory è un tuner che ha fatto dell’audacia stilistica la sua impronta (guarda la homepage di Mansory). E la sua nuova creazione non è che l’ultimo esempio di questa filosofia. Si chiama Grand Entrée e nasce sulla base della Mercedes-AMG G 63, portando all'estremo la personalizzazione del celebre SUV tedesco.

Il SUV tedesco esce dagli schemi

La serie è prodotta in soli otto esemplari e punta soprattutto sull'impatto estetico, trasformando la classica Classe G in un modello dall'aspetto particolarmente elaborato. Il progetto mantiene il carattere dello sport utility di Affalterbach, compreso il motore V8 biturbo da 4,0 litri, ma interviene in modo esteso su carrozzeria, abitacolo e prestazioni.

Mansory Grand Entrée: la Mercedes-AMG G 63 elaborata dal tuner tedesco con tanto carbonio

Carbonio e dettagli in argento opaco

La preparazione introduce un nuovo kit aerodinamico con prese d'aria ridisegnate, luci diurne a LED, calandra specifica e cofano dedicato. Ampio spazio è riservato alla fibra di carbonio forgiata, utilizzata per numerosi elementi della carrozzeria, compresi passaruota allargati, pannelli delle porte e componenti laterali.

Completano il look i cerchi da 24 pollici, caratterizzati da una combinazione cromatica nero e verde acqua. La parte inferiore della carrozzeria è in carbonio, mentre quella superiore è verniciata in argento opaco, con una sottile fascia verde acqua a separare le due finiture.

Mansory Grand Entrée: l'abitacolo in pelle turchese e dettagli in fibra di carbonio

Grande alettone e interni turchesi

Sul tetto trovano posto un nuovo gruppo ottico in carbonio e un grande alettone, mentre la preparazione comprende anche supporto per la ruota di scorta, diffusore e paraurti specifici. All'interno, l'abitacolo della Grand Entrée è caratterizzato dalla pelle turchese, presente su sedili, console centrale, plancia, pannelli delle porte e cielo. A questi rivestimenti si aggiungono ulteriori inserti in carbonio, per un ambiente perfettamente in linea con l'impostazione esterna.

Mansory Grand Entrée: le portiere posteriori ad apertura ''controvento'' del SUV elaborato

820 CV per la Grand Entrée

La personalizzazione non si limita all'estetica. La G 63 adotta infatti il pacchetto P820, che porta la potenza del V8 biturbo a 820 CV e 1.150 Nm di coppia. Il risultato è una versione ancora più esclusiva della G 63, distinguibile soprattutto per l'ampio ricorso al carbonio, la particolare combinazione cromatica e gli interventi sulle prestazioni.

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Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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