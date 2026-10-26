Mahindra Bolero Bold Edition: look più grintoso e prezzo low cost per il SUV indiano

Nel mercato dei fuoristrada robusti, più analogici che digitali, l'India propone diversi modelli pensati per privilegiare praticità e costi contenuti.

Look rinnovato per il SUV indiano

Per esempio, oltre al Thar, modello ispirato alla Jeep Wrangler, Mahindra (guarda la homepage di Mahindra Italia) propone un'alternativa più economica, la Bolero, un SUV con telaio a longheroni piuttosto apprezzato da quelle parti e dalla vaga somiglianza con il ben più quotato Mercedes-Benz Classe G. La novità è la Bold Edition, un pacchetto di accessori che arricchisce l'estetica senza intervenire sulla meccanica. Il modello è presente sul mercato dal 2000, mentre la terza generazione è arrivata nel 2011, con un restyling nel 2025, che ha aggiornato alcuni elementi senza stravolgere la carrozzeria piuttosto squadrata.

Mahindra Bolero Bold Edition: il pacchetto di accessori esterni

Inserti color bronzo e dotazione più pratica

La Bold Edition si riconosce per gli inserti color bronzo distribuiti sulla griglia anteriore, sulle cornici dei fendinebbia, sulle modanature laterali, sugli specchietti e sulle barre sul tetto. Completano l'allestimento i cerchi in lega leggera a cinque doppie razze, coordinati con la carrozzeria, e dettagli color bronzo nell'abitacolo, dai sedili in similpelle ai tappetini.

Tra le aggiunte funzionali spicca la telecamera posteriore, collegata al display dell'infotainment. La vettura offre spazio per sette passeggeri e relativi bagagli, mentre il sistema multimediale comprende uno schermo da nove pollici, Bluetooth e porta USB-C. L'aggiornamento ha introdotto anche una maggiore varietà di colori per la carrozzeria.

Mahindra Bolero Bold Edition: il pacchetto di accessori interni

Motore diesel e prezzi: quanto costa la Bolero?

Sotto il cofano rimane il tre cilindri diesel da 1,5 litri, con 77 CV e 210 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a cinque marce e alla trazione posteriore. Non è quindi un fuoristrada a quattro ruote motrici, nonostante l'aspetto robusto. Con una lunghezza di 4,0 metri, la Bolero punta soprattutto su semplicità e funzionalità.

La Bold Edition sarà proposta solo dai concessionari Mahindra indiani, ma il prezzo del kit non è ancora stato comunicato. La versione standard parte da 857.000 rupie, circa 8.000 euro, fino a 990.000 rupie, circa 9.310 euro. Se volete fare un confronto, sappiate che la Mercedes Classe G attacca a 25.500.000 rupie, ovvero circa 240.000 euro.

VEDI ANCHE

Tags