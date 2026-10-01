Lucid porta in Europa l’usato certificato: come funziona il programma Recharged e dove è disponibile

Per chi vuole avvicinarsi alle auto elettriche, il ricorso al mercato dell’usato è una delle soluzioni probabilmente più conveniente, tanto da essere una scelta percorsa da molti automobilisti. Ora il mercato dell’usato europeo si arricchisce di una nuova realtà. È il programma di usato certificato Recharged Certified Pre-Owned di Lucid, il costruttore statunitense che progetta e sviluppa in casa le proprie auto elettriche e le produce negli stabilimenti in Arizona e in Arabia Saudita. Tra i suoi modelli ci sono la berlina Air e la SUV Gravity, pensate per i segmenti premium del mercato.

Per Lawrence Hamilton, presidente di Lucid Europa, Recharged riflette l’impegno a rendere il possesso di una Lucid più accessibile e porta l’esperienza del marchio a più clienti in tutto il continente. L’obiettivo, spiega la Casa, è offrire più scelta e dare maggiore fiducia a chi acquista una Lucid usata.

Come funziona

Il programma riguarda, per ora, le Lucid Air usate. La Gravity sarà aggiunta in un secondo momento. Per essere ammessa, un’auto deve avere meno di cinque anni, meno di 100.000 km e superare un’ispezione su 163 punti. Lucid la ricondiziona poi secondo i propri standard di vendita e la consegna con una documentazione dettagliata sullo stato e sulla storia del veicolo, così che l’acquirente abbia un quadro chiaro di ciò che compra.

Sul fronte delle tutele, le vetture mantengono l’eventuale garanzia originale del costruttore ancora in corso e ricevono almeno un anno di garanzia Lucid, con assistenza stradale. «Ogni veicolo viene ispezionato, ricondizionato e garantito da Lucid, così chi acquista una Lucid usata certificata ha una sicurezza in più», spiega Hamilton.

Dove è attivo

Recharged parte in Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Norvegia. L’Italia, al momento, non è tra i mercati coinvolti. Gli esemplari disponibili si trovano nell’inventario online di Lucid, che sarà aggiornato man mano che ne arriveranno altri.

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