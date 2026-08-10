Lucidatura auto fai-da-te, quali prodotti scegliere e cosa sapere

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Sole, smog, pioggia, salsedine ma anche gli stessi lavaggi, sono tutte condizioni che possono lasciare nel tempo segni, opacità e imperfezioni sulla carrozzeria dell’auto. Si può fare qualcosa? Sì, anche da soli nel proprio garage. A condizione di usare gli strumenti giusti e con attenzione. Una lucidatura ben eseguita permette infatti di migliorare l'aspetto della vernice.

Le lucidatrici

Le lucidatrici compatte, soprattutto quelle con piccoli dischi (i platorelli) a cui fissare il tampone da 25 a 80 mm, sono indicate per lavorare su superfici ristrette o difficili da raggiungere. Possono essere utili per intervenire su piccoli difetti, dettagli della carrozzeria e zone in cui una lucidatrice tradizionale risulta poco maneggevole. I modelli a batteria offrono inoltre maggiore libertà di movimento e sono pratici per interventi occasionali. Per la lucidatura fai-da-te dell’auto esistono due soluzioni da prendere in considerazione.

La SPTA Mini Lucidatrice Auto 12V, è uno strumento con sei velocità regolabili e platorelli da 25, 50 e 80 mm. Si tratta di una lucidatrice che punta proprio sulla versatilità negli interventi di dettaglio. La dotazione permette di utilizzare lo stesso strumento su superfici di dimensioni diverse, scegliendo il tampone più adatto al lavoro da eseguire.

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Per cofano, tetto, portiere e altre superfici estese è invece più indicata una lucidatrice con platorello da 125 o 150 mm. La maggiore superficie di lavoro consente di coprire aree più ampie a ogni passaggio, rendendo più rapido il trattamento dell'intera carrozzeria. In questo caso la SPTA Lucidatrice Auto 125/150 mm, con due batterie e un set di tamponi, è pensata per questo tipo di utilizzo. La possibilità di lavorare con due diametri diversi aumenta la versatilità della macchina, mentre l'alimentazione a batteria elimina il vincolo del cavo durante il lavoro.

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La scelta dei tamponi

La lucidatrice è solo una parte dell'attrezzatura necessaria per questo tipo di lavoro. Il tampone determina infatti quanto sarà aggressivo il lavoro sulla vernice e deve essere scelto in funzione delle condizioni della superficie e del prodotto utilizzato. I tamponi più rigidi sono generalmente destinati alle fasi di correzione, mentre quelli più morbidi vengono utilizzati per la rifinitura e per ottenere una finitura più uniforme. Il kit SPTA da 150 mm con 5 tamponi permette di avere a disposizione diverse consistenze per affrontare le varie fasi della lucidatura. Una dotazione di questo tipo è particolarmente utile per chi vuole alternare una prima fase di correzione a una successiva rifinitura, senza dover acquistare ogni tampone separatamente.

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Preparare la superficie prima di lucidare

La preparazione della carrozzeria è una fase importante quanto la lucidatura vera e propria. Polvere, sabbia e residui di sporco devono essere rimossi prima di passare la lucidatrice, perché trascinarli sulla vernice può provocare nuovi micrograffi. Anche le zone più difficili da raggiungere, come fughe, cerniere e piccoli interstizi, meritano quindi attenzione. La Zocipro Pistola per Pulizia ad Aria Compressa, dotata di doppio ugello, può essere utilizzata per eliminare residui e polvere dagli interstizi dell'auto. Può tornare utile anche in altre operazioni di pulizia dell'abitacolo e per facilitare l'asciugatura di sedili e tappetini dopo il lavaggio.

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Lavare l'auto prima della lucidatura

Prima di iniziare la lucidatura è indispensabile lavare accuratamente l'auto. Uno shampoo specifico per la carrozzeria aiuta a rimuovere lo sporco senza introdurre ulteriori contaminazioni durante le fasi successive. Per la manutenzione ordinaria è preferibile un prodotto con formulazione delicata, soprattutto quando sulla vernice è già presente una protezione come cera o sigillante. Il CarPlan Ultra Wash and Wax 5L combina la funzione detergente con quella di mantenimento della protezione superficiale. È pensato per il lavaggio della carrozzeria e può essere una soluzione pratica per chi vuole integrare la pulizia con un'azione di mantenimento della finitura.

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