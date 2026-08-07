Lucid, tagli e produzione ridotta: Cosmos slitta al 2027

Lucid Motors sta affronta un momento molto delicato della sua recente storia. L'azienda ha annunciato un ''reset operativo''. L'obiettivo è quello di tagliare i costi e semplificare le operazioni. Come parte di questo piano, la casa automobilistica ha annunciato il taglio del 18% della sua forza lavoro. Tra gli altri interventi, anche una riduzione della produzione e il rinvio di Cosmos, un SUV elettrico che nelle intenzioni dovrebbe essere proposto a meno di 50 mila dollari come rivale della Tesla Model Y.

In origine il lancio era previsto entro la fine del 2026. Adesso, la casa automobilistica conta di introdurlo nel corso del 2027 in modo tale che sia davvero ''perfetto'' e cioè esente da problemi.

Lucid ha una tecnologia all'avanguardia, prodotti interessanti e persone profondamente motivate, ma il potenziale non si traduce in performance. Di conseguenza, l'azienda sta tornando alle origini, con una chiara attenzione alla liquidità, ai clienti e alla cultura aziendale.

Così si è espresso il CEO di Lucid Motors Silvio Napoli sull'attuale piano di ristrutturazione.

Serve un cambio di marcia

Lucid non ha esitato ad ammettere ''lanci prematuri'', un'esperienza di possesso non all'altezza delle aspettative e problemi di qualità non risolti tempestivamente. Per risolvere questi problemi, l'azienda ha assunto più tecnici, ampliato il servizio di assistenza mobile e ridotto drasticamente i tempi di attesa per gli appuntamenti di assistenza.

Lucid Cosmos

Nell'ambito del piano di ristrutturazione, Lucid ha promesso ''maggiore disciplina'' in termini di spese, investimenti e allocazione del capitale. La casa automobilistica ha inoltre deliberatamente ridotto la produzione per allinearla meglio alla domanda prevista.

L'azienda ha individuato risparmi per 1,4 miliardi di dollari entro il 2026. La riduzione della produzione gioca un ruolo importante in questo, ma Lucid punta anche a tagliare circa 500 milioni di dollari di spese in conto capitale. L'azienda prevede inoltre di risparmiare circa 158 milioni di dollari all'anno grazie ai tagli al personale annunciati il ​​mese scorso.

Sul fronte del prodotto, Lucid ha affermato che il suo programma di robotaxi con Uber e Nuro è una ''priorità assoluta''. Quasi 100 veicoli sono già in fase di test nella Bay Area di San Francisco e l'azienda ha iniziato a consegnare a Nuro i SUV Gravity per la validazione in fase di produzione. La produzione del robotaxi ''definitivo'' è prevista per il quarto trimestre e l'azienda punta al lancio sul mercato verso la fine del 2026.

Lucid Cosmos, produzione nel 2027

Lo sviluppo sta andando avanti. La produzione del SUV elettrico si terrà nella seconda metà 2027 nell'impianto che si trova in Arabia Saudita. Il ritardo rappresenta una grave battuta d'arresto, ma i dirigenti della casa automobilistica hanno colto l'occasione per affermare che non ripeteranno gli errori del passato. In particolare, hanno dichiarato che il lancio di Cosmos avverrà solo quando saranno soddisfatti di ''ogni processo e requisito di qualità''. In sostanza, l'azienda non vuole immettere sul mercato un prodotto ancora immaturo.

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