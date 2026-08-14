Lucid Gravity GT-S, debutta il SUV da oltre 1.000 CV: prestazioni da supercar

Luid Motors sta affrontando un piano di ristrutturazione che ha portato il costruttore a rimandare il lancio della nuova Cosmos, un SUV elettrico più accessibile pensato per entrare in concorrenza con modelli del calibro della Tesla Model Y. Questo però non significa che la casa automobilistica non intenda presentare novità per la sua attuale gamma. In occasione della Monterey Car Weeek ha fatto infatti il suo debutto la nuova Lucid Gravity GT-S, versione di punta del SUV elettrico Gravity. Modello pensato per alzare l'asticella delle prestazioni.

Oltre 1.000 CV e prestazioni da supercar

Rispetto alle altre versioni di punta della Gravity, il nuovo modello GT-S presenta alcune piccole differenze estetiche pensate per accentrare la sua maggiore sportività. Troviamo per esempio diversi dettagli di colore blu, tra cui le pinze dei freni. Questa tinta la ritroviamo anche all'interno dell'abitacolo sulle cuciture, sul profilo del volante, sui braccioli delle portiere e sul bracciolo centrale anteriore, oltre che sulle cinture di sicurezza.

Lucid Gravity GT-S

La novità più importante è però il powertrain della Lucid Gravity GT-S i cui due modelli elettrici arrivano a erogare ben 1.070 CV. Si tratta di una potenza una volta riservata solamente alle supercar. Oggi, grazie all'avvento delle auto elettriche è sempre più facile trovare modelli con numeri da supersportive. Tornando al SUV, parliamo delle prestazioni.

Secondo la casa automobilistica, per accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h), servono appena 3,1 secondi. Non è stato ancora comunicato il tempo sul quarto di miglio ma è lecito attendersi numeri davvero ridotti viste le potenze in gioco.

Lucid Gravity GT-S

La nuova Lucid Gravity GT-S non è solo potenza perché il SUV viene proposto con il pacchetto Dynamic Handling che tra le altre cose offre le sospensioni adattive che regolano automaticamente l'altezza da terra in base alla velocità del veicolo. L'autonomia? La casa automobilistica parla di circa 373 miglia e cioè 600 km. Sul fronte della ricarica, dalle colonnine HPC da 400 kW è possibile recuperare 200 miglia (320 km) in 14 minuti.

Lucid Gravity GT-S

Prezzo

Quanto costa la nuova Lucid Gravity GT-S? Non poco perché si parte da 125.900 dollari (111.177 euro al cambio). Gli ordini sono già aperti.

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