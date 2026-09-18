Lucid e Bolt, accordo per 25.000 robotaxi elettrici in Europa

La guida autonoma cresce anche in Europa grazie agli investimenti e ai nuovi progetti delle aziende. Per esempio, Lucid Motors e Bolt hanno annunciato oggi una partnership per la costruzione e la distribuzione di veicoli a guida autonoma in tutta Europa. La piattaforma di ride-hailing punta a integrare nella propria rete almeno 25.000 robotaxi basati su veicoli elettrici realizzati dal costruttore americano.

Non è la prima volta che Lucid Motors sigla una accordo per la fornitura di robotaxi. La casa automobilistica aveva in passato sottoscritto una partnership con Uber per la fornitura di 20.000 SUV Gravity dotati della tecnologia di guida autonoma.

L'accordo nel dettaglio

Bolt è una delle più grandi piattaforme di mobilità condivisa in Europa, con oltre 200 milioni di clienti, 4,5 milioni di autisti e corrieri e attività in oltre 50 Paesi e 850 città. L'azienda afferma che i 25.000 veicoli rappresentano ''un passo importante'' verso un obiettivo più ambizioso: 100.000 veicoli autonomi sulla sua piattaforma entro il 2035.

Le vetture saranno realizzate sulla futura piattaforma Midsize di Lucid e progettate per la guida autonoma di Livello 4. Per il momento sappiamo solamente che le due aziende lavoreranno insieme per sviluppare il robotaxi che dovrebbe utilizzare NVIDIA Hyperion, architettura pensata espressamente per i veicoli a guida autonoma. La partnership sarà guidata da Bolt Autonomous Driving Solutions, l'unità dedicata alla guida autonoma dell'azienda. Per quanto riguarda Lucid, il lavoro sarà svolto dalla neonata Lucid Technologies, che riunisce sotto un unico tetto le attività dell'azienda in materia di intelligenza artificiale, assistenza alla guida e guida autonoma.

Lucid e Bolt collaboreranno con partner tecnologici nel settore della guida autonoma e autorità di regolamentazione europee per supportare l'introduzione sicura di servizi di mobilità a guida autonoma in tutta la regione. Annuncio quindi molto interessante con Lucid Motors che sta sempre di più puntando su progetti che riguardano la guida autonoma. Non rimane che seguirne l'evoluzione.

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