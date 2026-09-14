Lo strano sito che fa suonare l'autostrada come fosse Guitar Hero

Ti ricordi le serate passate a picchiare sui tasti di Guitar Hero? Quel videogame con la chitarra di plastica in cui dovevi azzeccare il tempo perfetto per suonare le note giuste che ti correvano incontro sulle corde che parevano corsie scorrevoli? La stessa idea ha ispirato il creatore di un sito internet che fa più o meno la stessa cosa: solo che al posto dello schermo di una console c'è una webcam puntata su un'autostrada americana a cinque corsie e, al posto delle note, ci sono vere automobili in transito.

L'autore di questa bizzarra quanto geniale trovata si chiama Jay Judah, produttore musicale che ha battezzato il suo sito web The 101 Plays Itself. Il principio è tanto semplice quanto efficace: sfruttare il flusso in diretta delle telecamere del traffico di Caltrans (il Dipartimento dei Trasporti della California), installate sulla U.S. Highway 101 di Los Angeles, per trasformare i passaggi dei veicoli in musica dal vivo.

Come funziona lo spartito su asfalto

Il software ideato da Judah sovrappone una griglia di tracciamento al flusso video originale della webcam. Ogni volta che una vettura attraversa una determinata linea virtuale tracciata sulla carreggiata, il sistema genera un impulso sonoro. Poiché quel tratto della 101 dispone di cinque corsie di marcia, l'applicazione può far risuonare fino a cinque note simultanee, creando accordi e strutture ritmiche sempre diverse in base al traffico.

Guardare la schermata anche solo per qualche minuto ha un effetto stranamente ipnotico. Specie di giorno, dove la musica si fa più ritmata: in piena notte, la melodia si perde un po'.

Un piccolo avviso per la navigazione: basandosi sui server delle webcam pubbliche di Caltrans, la connessione della pagina ogni tanto può saltare. Se aprendo il sito dovessi trovare la scritta “Cameras Down”, niente paura: il segnale solitamente riprende nel giro di qualche minuto, basta riprovare più tardi.

Screenshot dal sito The 101 Plays Itself

Scegli l'inquadratura e componi il tuo groove

Al momento puoi scegliere tra tre diverse inquadrature dal vivo: la 101 in direzione Sud all'altezza di Moorpark St. (Studio City), la 101 Nord, nelle tratte dell'uscita per SR170 Tujunga Avenue a North Hollywood e lo svincolo Balboa Boulevard - Encino. Più il flusso di vetture è denso, più la sequenza musicale si fa incalzante e ricca di note.

La parte più spassosa, però, la trovi scorrendo appena sotto il video: c'è una console audio interattiva che ti consente di scegliere i timbri musicali associati al passaggio dei veicoli. Le opzioni disponibili includono coro, organo, archi, marimba e il classico kit di batteria (decisamente il più riuscito). Puoi anche attivare più strumenti contemporaneamente per provare a comporre un vero e proprio groove automobilistico.

Telemetria, velocità e il trucco delle frequenze visive

Subito sotto la pulsantiera trovi un contatore con il numero complessivo di note suonate dall'inizio della sessione (che corrisponde al numero esatto di veicoli intercettati), insieme alla velocità media dei veicoli e ad altri dati telemetrici.

A spiegare il funzionamento ingegneristico dietro alla pagina è lo stesso Jay Judah:

“Questa pagina riproduce in diretta una telecamera pubblica del traffico di Caltrans. Non c'è nulla di preregistrato: l'orario impresso nella parte alta dell'immagine è quello reale, e se ti colleghi alle tre di notte sentirai un'autostrada quasi deserta. Sulla superficie stradale sono posizionate dieci aree di campionamento visivo, due per ciascuna delle cinque corsie. Non sono semplici rettangoli: ogni area segue la prospettiva della corsia, inclinandosi e restringendosi con la distanza esatta dell'asfalto. Il browser analizza queste zone 15 volte al secondo e rileva quando l'asfalto smette di sembrare asfalto. Quel cambiamento è un'auto, e quell'auto è una nota. Inoltre, i due punti di rilevamento per corsia distano 13,4 metri l'uno dall'altro: il tempo impiegato dal veicolo per passare dal primo al secondo determina la sua velocità reale, come in un vero autovelox. Il tempo totale in cui il veicolo copre la superficie indica invece la sua lunghezza: è così che la pagina distingue un camion da un'utilitaria e assegna loro una voce differente.”

Ingegnoso.

Immagine di copertina generata con A.I.

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