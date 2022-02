Aiways U5, il SUV elettrico cinese ammira l’aurora boreale

Abbiamo ormai imparato che il freddo non aiuta l’autonomia delle auto elettriche, costrette a consumare energia per mantenere le batterie a temperatura operativa, ma anche per scaldare chi siede a bordo. Lo abbiamo visto di recente su auto come Tesla Model Y, che vanta un’autonomia di 500 e passa km nel ciclo WLTP, ma che con il freddo - comunque temperato - delle nostre città non riesce a fare più di 350 km nel misto. Figurarsi nelle zone dove fa veramente freddo come la Scandinavia! Ma è davvero così?

MYTHBUSTER Per provare a sfatare un po’ di miti e leggende metropolitane sulla scarsa tolleranza delle auto elettriche ai climi freddi, il SUV Aiways U5 ha partecipato alla eNordkapp Challenge, una sfida lunga 7.000 km, da Flensburgo (Germania) a Capo Nord, tornando poi indietro attraverso la Svezia fino a Lubecca, di nuovo in Germania. Un percorso tutt’altro che agevole, fatto di tempeste di neve, giornate con pochissime ore di luce, strade ghiacciate e temperature che raggiungono i -20° C.

SFIDA A 19 La decima edizione della eNordkapp Challenge ha visto sfidarsi diciannove equipaggi, ciascuno a bordo della propria auto elettrica: insieme ad Aiways U5 hanno “corso” tra le altre Audi RS e-Tron GT, Porsche Taycan Cross Turismo, Renault Zoe, Polestar 2, Ford Mustang Mach-E GT, Tesla Model 3 Long Range e Opel Mokka-e. L’obiettivo non è tagliare il traguardo per primi o coprire la distanza maggiore, ma superare tutti gli ostacoli e le condizioni avverse, e spingere al limite la propria auto. L’equipaggio di Aiways U5 era composto da Dennis Schulmeyer, Managing Director di EV Lade (azienda dedicata alle tecnologie di ricarica delle auto elettriche) e Manuel Zagovec, amico e copilota.

LE DICHIARAZIONI “Il SUV U5 si è rivelato il veicolo perfetto per questa impresa”, ha dichiarato Schulmeyer. “Non solo è stato estremamente comodo da guidare per molte ore, ma ha offerto prestazioni straordinarie in condizioni difficili. La rapidità con la quale un EV può generare calore nell'abitacolo ha rappresentato un enorme vantaggio per noi – un aspetto assolutamente necessario durante le notti in cui il termometro è arrivato a -20!”

500 KM AL GIORNO La Norvegia è nota per la presenza di un’eccellente infrastruttura per la ricarica delle auto elettriche: la U5 non si è mai dovuta fermare per più di un’ora alla volta per ricaricare le batterie. La difficoltà del viaggio, le condizioni della strada e del tempo hanno costretto il team a percorrere comunque un massimo di 500 km al giorno; l'eNordkapp Challenge è durato due settimane esatte.

IL SUV DEI RECORD La Aiways U5, primo progetto della start-up di Shanghai fondata nel 2017, non è nuova a imprese di questo genere: già nel 2019 è entrata nel Guinness dei Primati per “il viaggio più lungo percorso con un veicolo elettrico”: in 52 giorni, infatti, il team di progettisti ha percorso 15.022 km, da Xi’an, in Cina, attraverso 12 Paesi, passando anche per il deserto dei Gobi, per arrivare a Francoforte. Ha partecipato inoltre alle gare di endurance ED1000 ed E-Cannonball, e ha vinto la Riviera Electric Challenge nel 2021. Aiways U5 è sul mercato italiano dallo scorso autunno, importata dal Gruppo Koelliker: se siete curiosi di sapere come se la cava anche qui da noi, rimanete sintonizzati sulle nostre pagine, nei prossimi giorni arriverà la nostra prova su strada!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/02/2022