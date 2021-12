Aiways U5, mini-guida al nuovo SUV elettrico cinese. Prezzi e versioni

Ancor prima di affacciarsi sulla scena commerciale, già iscriveva il proprio nome nel libro dei record. Nel 2019 Aiways U5 si meritava una citazione nel Guinness dei Primati per ''il viaggio più lungo percorso con un veicolo elettrico'': in 52 giorni, l’Engineering Drive Team Aiways U5 percorreva la bellezza di 15.022 km, da Xi’an, in Cina, attraverso 12 Paesi, passando anche per il deserto del Gobi, fino a Francoforte, in Germania, dove l’IAA era in pieno svolgimento. Una spedizione senza precedenti grazie alla quale fu possibile verificare tutti gli aspetti chiave: dalle prestazioni all'affidabilità, passando per l'autonomia reale. Sul mercato italiano da autunno 2021 (il Gruppo Koelliker l'importatore ufficiale), Aiways U5 ha già alle proprie spalle l'esperienza della veterana.

Aiways U5

Prima di sviscerare i prezzi e le caratteristiche, un cenno al marchio. Fondata nel 2017, Aiways si auto-nomina un ''fornitore di mobilità personale'' con sede a Shanghai e con filiale europea a Monaco di Baviera. Il termine Aiways nasce dalla crasi tra Intelligenza Artificiale (AI) e il viaggio su strada (Ways). AI anche le prime due lettere della parola ''Aichi'', che in cinese rappresenta Amore per il viaggio. Aiways nasce dunque da un foglio bianco e si fregia del titolo di prima start-up cinese a introdurre un veicolo nativo elettrico sul mercato europeo. Dopo U5, tra le (pre)finaliste del Car Of The Year 2022, nel corso del 2022 arriverà anche il SUV coupé elettrico U6.

Aiways U5, primo SUV nativo elettrico cinese a conquistare il Vecchio Continente

VEDI ANCHE

DIMENSIONI Torniamo al protagonista del momento, un prodotto attorno al quale monta la curiosità. Aiways U5 un SUV di segmento D lungo 4 metri e 68, largo 1 metro e 87, alto 1 metro e 70, con un passo di 2 metri e 80. Capacità del bagagliaio di 432 litri. Le proporzioni esterne sono armoniose, gli interni sono minimalisti, hi-tech e spaziosi anche per cinque adulti.

U5, spazio anche per cinque adulti

POWERTRAIN Aiways U5 equipaggiata di singolo motore elettrico da 204 cv di potenza e 310 Nm di coppia, alimentato da un pacco batterie da 63 kWh, per un corrispondente tasso di autonomia di 410 km, favorita anche da un peso - per le dimensioni e la natura elettrica del veicolo - relativamente ridotto: circa 1,8 tonnellate. Velocità massima di 170 km/h.

QUANTO COSTA Nel nostro Paese, Aiways U5 è commercializzato nell’allestimento base X-cite (da 42.750 euro al netto di eventuali incentivi) e nella top di gamma Prime, da 45.500 euro. Ricca la dotazione di serie, dal pacchetto di sistemi ADAS (guida autonoma livello 2+) e di sicurezza passiva, passando per le funzioni di controllo da remoto tramite app per smartphone, quadro strumenti digitale e display touch da 12,3 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Gli aggiornamenti software sfruttano la tecnologia over-the-air. (OTA). Per entrambe le versioni, Aiways offre ai clienti una garanzia di 5 anni o 150.000 km e 5 anni di assistenza stradale. Di 8 anni o 150.000 km la garanzia sulla batteria di trazione.

Aiways U5, gli interni

CHI LO VENDE In Italia, il nuovo SUV elettrico U5 è dunque disponibile presso la rete di vendita - in rapida espansione - del Gruppo Koelliker, rete che attualmente conta su 11 concessionari. Al canale di vendita tradizionale si affiancherà presto una piattaforma di e-commerce dove sarà possibile scegliere la propria vettura e arrivare fino alla consegna sotto casa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/12/2021