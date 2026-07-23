La spedizione dei mille (e cinquecento): primi Lepas L8 in arrivo

Partita la prima spedizione di 1.500 Lepas L8 destinate all'Europa e all'Italia. Scopri le caratteristiche del nuovo SUV plug-in

Dalle banchine d'imbarco di Wuhu, in Cina, sono partite le prme 1.500 unità della nuova Lepas L8 PHEV, pronte a sbarcare in diversi Paesi europei. E tra le prime destinazioni c'è anche l'Italia, affiancata da Spagna, Grecia, Croazia, Slovenia e Romania.

Dal debutto alla strada

Si tratta di un passaggio chiave per la casa automobilistica. Dopo il primo contatto con il pubblico europeo avvenuto durante la Milano Design Week, dove il modello ha raccolto i primi riscontri positivi, il brand avvia la fase di distribuzione su larga scala.

Una mossa strategica in un momento in cui il mercato dei veicoli ad energia pulita in Europa continua a spingere sull'acceleratore, sostenuto dai target ambientali e dalla transizione energetica.

Per recuperare tutti i dettagli sulle caratteristiche e sul posizionamento per il nostro Paese, ti invito a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulla Lepas L8.

1.500 SUV Lepas L8 sono partiti alla volta dell'Europa

Piattaforma dedicata e oltre 1.300 km di autonomia

Ma com'è fatta, in concreto, la vettura in arrivo? La Lepas L8 è un SUV a 5 posti sviluppato sulla base dell'architettura Intelligent LEX Platform. A muoverla ci pensa il sistema propulsivo LEPAS Super Hybrid, uno schema plug-in pensato per abbinare efficienza e versatilità d'uso.

I numeri sulla carta sono interessanti: il costruttore dichiara un'autonomia complessiva oltre i 1.300 km e consumi medi omologati nell'ordine dei 2,38 litri per 100 km.

Cifre che intendono posizionare questo SUV come un mezzo polivalente, in grado di passare con disinvoltura dal classico commuting cittadino alle lunghe percorrenze autostradali. Ora non ci resta che attenderne l'arrivo nelle concessionarie per metterla alla prova su strada.

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