La coupé che non ti aspetti nel garage di John Cena

Tra le celebrities sono molte quelle che hanno fatto acquisti sorprendenti in fatto di auto. Molto spesso per promuovere idee green: come dimenticare l'endorsement di Leonardo Di Caprio e George Clooney alla prima Tesla Roadster?

L'attore ed ex stella del wrestling John Cena, però, ha recentemente fatto una scelta che potrebbe lasciare perplessi. Lo scorso fine settimana, Cena si è recato alla concessionaria Wesley Chapel Honda, poco fuori Tampa, Florida, dove ha lasciato la sua Civic Type R, e dove ha ritirato, in cambio, una Honda Prelude nuova fiammante.

John Cena, va detto, di Honda è anche testimonial: non compare mai in carne e ossa nelle pubblicità, ma la sua voce rassicurante è ormai un classico da più di cinque anni negli spot della casa giapponese. Ma non è solo marketing.

L'ex wrestler è infatti un vero appassionato di auto, e nel 2023 confessava di usare quotidianamente una Civic Type R FK8 colore Boost Blue; un anno dopo l’ha sostituita con la fresca CTR FL5 in Championship White.

Honda Civic Type R: il record al Nurburgring

Tecnicamente parlando, la Civic Type R e la Prelude hanno dei punti in comune. La Prelude sfrutta la stessa piattaforma della Civic ibrida ed eredita sospensioni e freni della Type R. Le differenze principali, oltre al numero di porte, sono sotto il cofano.

La Civic eroga quasi 330 cavalli, mentre la Prelude ferma l’ago a soli 184 cavalli, compensati però da consumi molto più contenuti. Più comfort e meno isteria, ma senza rinunciare al divertimento.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/01/2026