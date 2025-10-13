Margot Robbie, Jim Carrey e John Cena in Wacky Races: il video AI che sembra un vero film

Margot Robbie nei panni di Penelope Pitstop; John Cena che interpreta Peter Perfect sulla sua Turbo Terrific; Christian Bale come Lazy Luke alla guida dell'Insetto Scoppiettante; Jim Carrey sotto al cilindro di Dick Dastardly; Russell Crowe sul Diabolico Coupé: solo suggestioni? Purtroppo si.

Dick Dastardly nel video ricorda Jim Carrey

Il video musicale che puoi guardare qui sotto non ha nulla a che vedere con un live-action movie ispirato al cartone animato Wacky Races di Hanna e Barbera, in onda nelle TV italiane fin dal 1980. Ma questo filmato fan-made, creato da Enigmaity con l'aiuto dell'A.I. merita tre minuti del tuo tempo.

Come chiaramente scritto nel disclaimer: ''Tutte le immagini e la musica di questo video sono state create da Enigmaity con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale. Questo è un progetto creativo realizzato dai fan a scopo puramente di intrattenimento e di esplorazione creativa e non è affiliato con Warner Bros. o con i creatori originali di Wacky Races''.

Peter Perfect assomiglia a John Cena nel fan-made video delle Wacky Races

Ecco allora che le somiglianze dei personaggi di cui sopra con i famosi attori citati in apertura non è che fittizia e il video non è l'anticipazione di un vero film in arrivo nei cinema. Per consolarti, se già non lo sai, ti svelo quali personaggi, della serie in 17 puntate, con due gare ciascuna, hanno conquistato il podio finale delle Wacky Races:

L'energumeno del Diabolico Coupé assomiglia a Russell Crowe

3° posto: Clyde e la sua banda sulla Antiproiettile 4 vittorie 5 secondi posti 2 terzi posti Totale: 94 punti

2° posto: Rufus Roughcut sulla Spaccatutto 3 vittorie 6 secondi posti 4 terzi posti Totale: 102 punti

1° posto: Fratelli Slag sulla Macigno-mobile 3 vittorie 8 secondi posti 3 terzi posti Totale: 112 punti



Fonte:Wacky Races Handbook (2010)

VEDI ANCHE