Jetta M6, la prima berlina elettrica del marchio FAW-Volkswagen per la Cina

La nuova Jetta M6 è una berlina elettrica sviluppata per il mercato cinese: sarà disponibile con motori da 154 e 197 CV

Volkswagen continua a portare avanti la sua strategia per la Cina attraverso modelli appositamente realizzati per questo mercato grazie al lavoro congiunto con i suoi partner locali. Per esempio, in collaborazione con FAW, dal 2019 sul mercato cinese è presente il marchio Jetta che non deve essere quindi confuso con il modello omonimo di Volkswagen. Il focus di questo marchio sono i modelli entry level.

Jetta M6

Adesso, FAW Volkswagen ha presentato in anteprima la Jetta M6 e ha diffuso le immagini ufficiali di questo modello. Si tratta della prima berlina elettrica di questo marchio, un modello che andrà a confrontarsi sul mercato cinese con veicoli del calibro della MG 07.

Cosa sappiamo?

Le dimensioni della Jetta M6 sono 4.806 mm lunghezza x 1.868 mm larghezza x 1.500 mm altezza, con un passo di 2.820 mm. Di questa vettura sappiamo che sarà proposta con più motorizzazioni. I precisi dettagli saranno comunicati più avanti quando partiranno le vendite. Per il momento, sappiamo che Jetta M6 si potrà avere con un singolo motore da 154 CV. Per questo modello, la velocità massima è limitata elettronicamente a 166 km/h. In alternativa la berlina si potrà scegliere con un motore da 197 CV. La velocità di punta raggiunte i 172 km/h.

Jetta M6

Il peso di questa berlina elettrica è compreso tra 1.557 e 1.628 kg. Le informazioni sulla batteria e sull'autonomia dell'auto non sono ancora state rese note. Le vendite dovrebbero partire nel corso del quarto trimestre dell'anno.

Vale la pena di ricordare che FAW Volkswagen stanno portando avanti un piano di rilancio del marchio Jetta per renderlo più competitivo all'interno di un mercato sempre più difficile. Ad aprile, al Salone dell'Auto di Pechino, Jetta aveva presentato il suo piano di rinnovamento e un nuovo logo, mostrando anche la concept car Jetta X che dovrebbe arrivare in futuro come un SUV dall'aspetto robusto.

Fonte: CarNewsChina

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