Jaguar Type 01 ufficiale: design di rottura e oltre 1.000 CV

Jaguar Type 01 è ufficiale e con questa nuova GT elettrica incomincia un nuovo e importante capitolo della storia della casa automobilistica inglese. Tutto era iniziato con il concept Type 00 che aveva fatto molto discutere (e siamo anche riduttivi) per le sue forme e il suo design di rottura con il passato di Jaguar. Il marchio è però andato avanti per la sua strada e adesso porta al debutto una GT elettrica frutto di un lungo lavoro che ha portato anche alla creazione di oltre 360 brevetti.

Un'auto decisamente non per tutti che punta a voler essere elitaria a partire già dal suo prezzo che dovrebbe attestarsi a oltre 150 mila euro. Cifra che può salire di molto grazie alle molteplici possibilità di personalizzazione offerte dalla casa inglese. Con i suoi oltre 1.000 CV, Type 01 è anche la Jaguar più potente di sempre.

Design di rottura

Le foto spia e le immagini condivise nel tempo direttamente dalla casa automobilistica avevano già permesso di capire come sarebbe stata la versione di serie della GT elettrica. Lunga 5.235 mm, la nuova Type 01 si caratterizza per proporzioni da vera GT con un cofano davvero molto lungo. Il frontale è privo della tipica griglia Jaguar, ma presenta piccole prese d'aria in nero lucido posizionate alla base del paraurti. Come sul prototipo, l'altezza della GT è molto contenuta, con una linea di cintura alta. Significa quindi che i finestrini sono piccoli.

Jaguar Type 01

La vettura dispone anche di un tetto panoramico in vetro che garantisce più luce all'interno dell'abitacolo per esaltare la sensazione di spazio. Come già sapevamo, non disporrà di un lunotto posteriore. Infatti troviamo uno specchietto retrovisore digitale proprio come sulla Polestar 4. Altri elementi che caratterizzano il design della GT elettrica sono i grandi cerchi da 23 pollici e le maniglie a filo della carrozzeria. Molta attenzione è stata data allo sviluppo dell'aerodinamica è il risultato è un Cx di appena 0,23.

Jaguar Type 01

Ricordiamo che la nuova Jaguar Type 01 poggia sulla nuova piattaforma Jaguar Electric Architecture che sarà la base anche di altri futuri modelli della casa automobilistica.

Interni: tanto lusso e tecnologia

Jaguar aveva già fornito un'anticipazione degli ambienti della nuova GT elettrica. La caratteristica distintiva è certamente la grande ''spina dorsale centrale'', che Jaguar descrive come ''elemento artistico distintivo'', che percorre l'intera lunghezza dell'abitacolo tra i sedili anteriori e quelli posteriori. Questa spina dorsale va a dividere l'abitacolo in 4 sezioni, ognuna con il proprio sedile.

Jaguar Type 01, interni

La plancia è dominata da un ampio schermo OLED da ben 24 pollici a cui è abbinato un piccolo display da 7 pollici per i comandi del climatizzatore e dell'infotainment. Jaguar ha pi scelto un impianto audio Meridian con 38 altoparlanti per offrire un suono cristallino. Lo stile dell'abitacolo è minimalista con la presenza di comandi fisici ridotta al minimo. Il sistema infotainment offre i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto e non manca nemmeno un assistente vocale.

Jaguar Type 01, interni

Il passo di circa 3,2 metri garantisce tanto spazio per i passeggeri. Per quanto riguarda invece il bagagliaio, Jaguar dichiara una capacità di 450 litri.

Motori e autonomia

Il powertrain della Jaguar Type 01 è composto da 3 motori elettrici in grado di offrire una potenza combinata di ben 1.030 CV con una coppia di 1.365 Nm. Le prestazioni sono da supercar. Da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi, mentre per passare da 100 km/h a 180 km/h bastano 4 secondi. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 118 kWh che garantisce un'autonomia WLTP di 720 km. Grazie all'architettura a 850 V è possibile ricaricare ad altissima potenza. Da una colonnina HPC da 350 kW è possibile recuperare 321 km di percorrenza in 13 minuti.

Jaguar Type 01

Jaguar ha poi lavorato molto sull'assetto per arrivare a offrire una distribuzione dei pesi 50:50. Sulla carta specifiche tecniche davvero notevoli. Saprà però conquistare i vecchi clienti Jaguar oltre ad avvicinarne di nuovi?

VEDI ANCHE

Tags