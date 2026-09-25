Interni e tecnologie di bordo: ecco perché la nuova Lexus ES è una vera limousine

Scopri gli interni della nuova Lexus ES: spazio per i passeggeri e finiture, tra schermi e comandi Hidden Touch

La nuova Lexus ES 2027 (qui la prova completa) è cresciuta tantissimo, rispetto alla generazione precedente. Ora è lunga 5,14 metri, ossia 16,5 cm più di prima, e anche nelle altre misure ha scelto una taglia più abbondante. In larghezza guadagna 5,5 cm e addirittura 11 cm in altezza, ma se guardi al volume del bagagliaio - che va da 493 a 517 litri secondo le motorizzazioni - per capire dove sia finito tutto quello spazio conviene aprire le portiere.

Lexus ES 350e 2027, il bambù è traslucido fa filtrare le luci ambient

Bambù illuminato sulla Luxury elettrica

La prima impressione è di un’auto rifinita con attenzione, anche se la scelta dell’allestimento - che è diverso in funzione della motorizzazione, anche quando porta lo stesso nome - cambia parecchio la percezione degli interni.

La ES 350e Luxury elettrica, per esempio, ha sedili anteriori rivestiti in pelle semi-anilina e pannelli porta con finitura effetto bambù illuminato. Lexus la chiama Bamboo Layering: alla luce del giorno richiama l’aspetto del legno, mentre al buio lascia emergere i colori dell’illuminazione ambientale. Che può essere dinamica, per accompagnare con effetti visivi ad hoc la riproduzione musicale.

A ciò provvede l’impianto Surround Mark Levinson da 17 altoparlanti. Sull'allestimento entry level chiamato Executive, disponibile tanto per l'ibrida quanto per le due versioni elettriche 350e e 500e, trovi invece un sistema audio semplificato con ''soli'' 10 altoparlanti.

Nel caso della ES 300h ibrida, l'allestimento Luxury ha invece rivestimenti in Tahara, un materiale morbido con lavorazione tridimensionale. Quale che sia l'allestimento o la motorizzazione, la stessa cura la ritrovo nei pannelli porta posteriori, senza alcuna caduta di stile né semplificazione ai danni di chi siede in seconda fila.

Dietro ti rendi conto che l'abitacolo è pensato anche - o forse soprattutto - per chi lascia il volante a qualcun altro. Del resto, con la lunghezza è cresciuto anche il passo, che ora si attesta a 2,95 con un guadagno di 8 cm sulla ES 2026. Da ciò deriva uno spazio per le gambe addirittura straordinario e puoi sistemarti con agio, anche se la forma della seduta e del pavimento (entrambi rialzati al centro) suggerisce che il posto centrale sia più adatto per un ospite occasionale.

Il tetto panoramico in cristallo, con tendina parasole elettrica, rende l’ambiente più luminoso; avrei però preferito che si estendesse maggiormente verso i passeggeri posteriori, mentre qui si ferma a metà del padiglione.

Il climatizzatore bizona ha la tecnologia nanoe X, uno ionizzatore che secondo Lexus non si limita a filtrare odori e pollini e a mantenere più confortevole l’aria nell’abitacolo, ma anche a idratare la pelle e i capelli dei passeggeri. Se lo dicono loro... I sedili anteriori riscaldabili e ventilati sono di serie; sulle elettriche sono previsti anche elementi riscaldanti radianti nella zona anteriore.

Lexus ES 350e 2027, i tasti Hidden Touch che si spengono e scompaiono dietro al rivestimento in pelle

Hidden Touch: i comandi compaiono quando servono

L'ambiente ha un tono davvero raffinato: la tecnologia c’è, ma Lexus prova a integrarla senza riempire la plancia di comandi e schermi. Dietro al quadro strumenti trovo un raffinato rivestimento in scamosciato a fare da quinta al pannello digitale da 12,3 pollici: pannello sagomato in forma smussata ai margini superiori, in modo da essere completamente visibile dietro la corona del volante.

La plancia ha superfici pulite, ma non ti costringe a cercare ogni funzione nel display. I comandi Hidden Touch restano nascosti nel rivestimento e si illuminano quando l’auto viene accesa. Sono superfici sensibili al tocco che, premute, restituiscono una risposta percepibile sotto il dito: una soluzione più convincente di quanto possa sembrare in fotografia.

La navigazione può essere visualizzata anche nel quadro strumenti, oltre che nel nuovo touchscreen LexusConnect da 14 pollici, così puoi seguire il percorso senza spostare continuamente lo sguardo verso il centro dell’auto. Completano la dotazione la connettività wireless per lo smartphone, la ricarica senza fili e le porte USB-C anteriori e posteriori.

Il sistema supporta gli aggiornamenti software da remoto e offre servizi connessi tramite Lexus Link+. Quanto ai comandi vocali, nella mia breve prova non mi sono sembrati ancora all’altezza dei migliori assistenti basati sull’intelligenza artificiale, ma Lexus prevede aggiornamenti a inizio 2027 che miglioreranno questa funzione.

Nel complesso, la ES convince soprattutto per il modo in cui mette insieme spazio, silenziosità e finiture. Puoi godertela al volante, ma è sedendoti dietro che capisci meglio la nuova filosofia del modello: incentrata anche su chi viaggia con l’autista. Che non è previsto nel menu degli optional: qui ti tocca cercarlo aftermarket.

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