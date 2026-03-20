Il curioso caso della Bat-Mahindra, il SUV che litiga coi fan

Per prima cosa, scopriamo che esiste. Si chiama Mahindra BE6 ed è un SUV elettrico che sembra progettato da un team composto per metà da ingegneri e per metà da scenografi di Gotham City.

Mahindra BE6 Batman Edition. Non per noi

Un oggetto così audace, così nero, così dorato, così… Batman, che ti chiedi come abbiamo fatto in Europa a vivere finora senza saperlo, visto che ha la residenza in India.

Ora, la notizia fresca. Che è solo una scusa per mostrarvi questo gran pezzo di SUV coupé.

Mahindra BE6 sembra Toyota C-HR

Accade che nel 2025 esce la versione Batman Edition, come serie limitata da 300 pezzi. Poi diventano 999, perché la domanda è folle. Poi altri 999, perché la domanda è ancora più folle. Totale: 1.998 Bat-SUV.

A quel punto, i primi acquirenti - convinti di aver comprato un oggetto rarissimo, quasi un cimelio da Wayne Manor - si ritrovano con un’auto che è passata da “1-of-300” a “1-of-quasi-duemila”. La magia dell’esclusività evapora. La community insorge. Gotham brucia.

Mahindra BE6 Batman Edition, la Batmobile della discordia

Per calmare gli animi, Mahindra fa una mossa inedita: buyback totale per i primi 999 clienti. Restituisci il tuo Bat-SUV entro il 17 aprile e ti ridanno l’intero importo. Una sorta di “scusate, abbiamo esagerato con il merchandising”.

Mahindra BE6

Chiudiamo con un primo piano su di lui. Sotto la maschera c’è un powertrain elettrico da 282 CV, batteria da 79 kWh, ruote da 20”, livrea Satin Black, dettagli Alchemy Gold, loghi pipistrelleschi ovunque, tetto in vetro con simbolo illuminato, animazioni dedicate, suoni personalizzati.

Ganzo, vero? Manca solo Alfred che ti porge le chiavi.

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/03/2026