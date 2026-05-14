Honda punta sull'ibrido e svela due concept che guardano al futuro

Honda ha rivisto la sua strategia, mettendo l'ibrido al centro dei suoi interessi. La casa automobilistica investirà molto su questa tecnologia e a partire dal 2027 inizierà a lanciare modelli elettrificati di nuova generazione, caratterizzati da un sistema ibrido e una piattaforma completamente nuovi. Honda prevede di lanciare 15 nuovi modelli ibridi a livello globale entro la fine dell'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2030, principalmente in Nord America, uno dei mercati prioritari.

La casa giapponese ha voluto anche fornire un piccolo anticipo di quello che sta arrivando, svelando due concept dei suoi modelli ibridi di prossima generazione: la Honda Hybrid Sedan Prototype e l'Acura Hybrid SUV Prototype, la cui commercializzazione è prevista entro i prossimi due anni.

Acura Hybrid SUV Prototype

I concept Honda e Acura

Non sono stati condivisi molti dettagli ma la berlina presenta una serie di richiami alla Honda Accord e quindi il concept potrebbe anticipare la nuova generazione. Modello che oggi non è offerto in Europa ma che rimane molto importante per il mercato americano. La berlina presenta un profilo fastback a cinque porte, superfici affilate, sottili luci a LED e una serie di dettagli di colore nero. Invece, il SUV Acura sembra essere l'erede della RDX e si caratterizza per forme massicce, con un frontale scolpito e dotato di prese d'aria che rendono il look complessivo sportiveggiante.

Concept Honda

La nuova piattaforma ibrida

Entrambi i concept si basano quindi sulla nuova piattaforma per auto ibride su cui Honda sta lavorando. Complessivamente, Honda si impegnerà a migliorare l'efficienza dei consumi dei nuovi modelli ibridi di oltre il 10%, riducendo al contempo i costi di produzione del 30% e perfezionando ulteriormente l'esperienza di guida. Nel 2028 arriverà anche una nuova e più avanzata suite di sistemi ADAS.

Honda ha dichiarato che il Nord America sarà una delle ''regioni chiave'' per il lancio dei modelli ibridi. Nel mercato interno, quello giapponese, l'attenzione si sposta sulle kei car elettrificate ma ovviamente arriveranno anche modelli dotati della nuova piattaforma ibrida. In India, la strategia si concentra su auto compatte e di medie dimensioni, previste per il 2028, unitamente a continui investimenti nel settore motociclistico. Lo scenario in Cina è molto più complesso. Honda prevede di lanciare nuovi veicoli elettrificati costruiti su piattaforme fornite da partner cinesi.

Honda sta quindi concentrando nuovamente i suoi sforzi sui veicoli ibridi nel tentativo di invertire la tendenza negativa che ha portato l'azienda a registrare la sua prima perdita annuale in assoluto, pari a 423,9 miliardi di yen (2,3 miliardi di euro), nel biennio 2025-2026. Questa perdita è dovuta principalmente alle svalutazioni derivanti dal ritiro da diversi programmi di sviluppo di auto elettriche. Il marchio giapponese ha abbandonato i progetti della berlina e del SUV 0 Series pochi mesi prima del loro ingresso in produzione negli Stati Uniti e ha cancellato il marchio Afeela che aveva creato con il colosso dell'elettronica Sony.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026