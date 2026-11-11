GWM Ora 7, fastback o shooting brake: doppia versione e fino a 630 km di autonomia

Great Wall Motors (GWM) ci ha mostrato ultimamente molti modelli SUV. Adesso è in arrivo qualcosa di differente. Infatti, la casa automobilistica cinese si sta apprestando a lanciare la nuova Ora 7 che sarà disponibile in due varianti di carrozzeria: shooting brake e fastback.

Com'è fatta la nuova Ora 7

Entrambe le varianti di carrozzeria adottano il linguaggio stilistico del marchio Ora. Davanti, quindi, troviamo una griglia chiusa e fari circolari, come su Ora 5 che abbiamo provato in passato. Anche dietro troviamo fari rotondi per riprendere lo stile della parte frontale.

GWM Ora 7

Nuova Ora 7 misura 4.820 mm di lunghezza, 1.870 mm di larghezza e 1.520 mm di altezza, con un passo di 2.870 mm. Le due versioni si differenziano quindi solamente per la diversa forma del posteriore.

Anche l'abitacolo è identico per la shooting brake e la fastback. Troviamo quindi una plancia dallo stile minimalista con volante a tre razze, quadro strumenti digitale e ampio dispaly centrale per l'infotainment. Sul tunnel centrale non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Ci sono anche due portabicchieri.

GWM Ora 7

Elettrica e due batterie

Nuova Ora 7 sarà proposta sul mercato con un powertrain 100% elettrico composto da due motori che permettono così di disporre della trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 310 kW e cioè 421 CV. A quanto pare, due saranno le batterie disponibili che si potranno scegliere, entrambe LFP. La prima da 58,3 kWh e la seconda da 68,9 kWh, entrambe fornite da SVOLT. A seconda della batteria e dall'allestimento, l'autonomia CLTC sarà compresa tra 535 km e 630 km.

I sistemi di assistenza alla guida dipendono dall'allestimento. Gli acquirenti possono scegliere tra un sistema basato esclusivamente su telecamera e una configurazione che include anche il LiDAR.

Anche in Europa?

Per il momento, la nuova GWM Ora 7 debutterà in Cina. La vedremo anche in Europa visti i piani di espansione del marchio cinese nel Vecchio Continente? Al momento non lo sappiamo. Non rimane quindi che attendere novità.

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