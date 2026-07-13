GWM prova a rilanciare la Ora Ballet Cat: ecco le novità del Maggiolino cinese

Anche la Cina ha il suo ''Maggiolino'' e per di più elettrico. Si chiama Ora Ballet Cat ed è prodotta da Geat Wall Motor (GWM). L'aspetto non lascia dubbi ed è evidente che la vettura presenta un look chiamente ispirato a quello dell'iconico modello tedesco. Lanciata nel 2022 ad un prezzo compreso tra 193.000 e 223.000 yuan (25.000 - 28.800 euro), non ha mai avuto un grande successo.

Adesso, per questa vettura si sta avvicinando il momento di ricevere un aggioramento che introdurrà anche un cambio di nome. Il tutto emerge dal solito sito del MIIT cinese dove scopriamo le foto dell'auto e le prime specifiche tecniche.

Più potenza e cambio di nome

Sole 8.523 unità da luglio 2022 a giugno 2026, un risultato decisamente negativo ma il modello è rimasto in gamma e adesso sta per essere aggiornato. Pare che il nome possa essere cambiato in Ora 6 per allineare questo modello alla più recente strategia di denominazione del marchio.

Ora Ballet Cat

In ogni caso, la versione aggiornata di Ora Ballet Cat conserva il linguaggio stilistico del modello attuale. Piccoli ritocchi a parte, rimangono ancora i fari integrati nei parafanghi e numerosi elementi cromati sulla carrozzeria. La somiglianza con il Maggiolino rimane comunque palese. Le dimensioni sono 4.401 mm lunghezza x 1.853 mm larghezza x 1.681 mm altezza con un passo di 2.750 mm. I cerchi sono da 18 pollici, mentre il peso è di 1.750 kg.

L'aggioramento introdurrà anche un motore elettrico più potente. Si passa infatti dai 171 CV ai 204 CV. La velocità massima della nuova Ora Ballet Cat passa così da 155 km/h a 180 km/h. Ad alimentare il tutto ci penserà una batteria LFP di Svolt la cui capacità non è ancora stata comunicata. Insomma è in arrivo un upgrade tecnico. Al momento non sappiamo nulla degli interni, se cioè sono in arrivo novità. Per i completi dettagli bisognerà attendere il lancio ufficiale del modello aggiornato.

Curiosità, Ora Ballet Cat era stata presentata ufficialmente come un'auto per donne con tanto di alcune fuzionalità dedicate. Modello, però, che come detto non ha avuto successo. Con l'aggiornamento camberanno le cose?

Fonte: CarNewsChina

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