GWM Ora 5 si fa più sportiva: arrivano le nuove versioni GT e Sport

GWM (Great Wall Motor) ha da poco portato Ora 5 in Italia (qui trovate le nostre prime impressioni). In Cina intanto, per questo modello stanno arrivando novità interessanti. Infatti, la casa automobilistica ha anticipato l'arrivo di due nuovi allestimenti: Sport e GT. Nuove versioni che introducono uno specifico body kit che rende Ora 5 più grintosa, ma andiamo con ordine.

Ora 5 GT e Sport: quali sono le novità?

Partiamo da Ora 5 Sport. Per questo allestimento, le novità estetiche non sono molte. Troviamo una livrea bicolore con tetto bianco a contrasto, pinze dei freni rosse e cerchi di più grande dimensioni. Le immagini condivise dalla casa automobilistica mostrano la vettura dotata del LiDAR che normalmente è disponibile solamente sulla versione elettrica.

GWM Ora 5 Sport

Più interessante la versione GT che mostra diverse novità estetiche. Il nuovo body kit introduce elementi come lo splitter anteriore, uno spoiler posteriore e minigonne laterali. Dettagli rossi su cerchi, fari, freni ed elementi aerodinamici completano il look più sportiveggiante di Ora 5. L'immagine condivisa dal costruttore cinese mostra il modello elettrico. Non è ancora chiaro se questi allestimenti saranno disponibili pure per le versioni ibride e benzina di Ora 5.

GWM Ora 5 GT

Al momento, GWM non ha fatto sapere se le novità di questi allestimenti sono puramente estetiche o se ci saranno anche modifiche al powertrain. Sarà quindi interessante scoprirlo quando la casa automobilistica fornirà maggiori informazioni.

Anche in Europa?

Per il momento non lo sappiamo. Ora 5 ha debuttato da poco nel Vecchio Continente ed eventuali nuove versioni è difficile che possano arrivare presto. Non possiamo quindi fare altro che attendere eventuali novità.

Fonte: CarNewsChina

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