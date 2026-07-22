Novità auto

GWM Ora 5 si fa più sportiva: arrivano le nuove versioni GT e Sport

Avatar di Filippo Vendrame,

2 ore fa - Ora 5 GT e Sport: GWM svela le versioni dal look ancora più grintoso

Le principali novità riguardano il design, con elementi aerodinamici dedicati
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

GWM (Great Wall Motor) ha da poco portato Ora 5 in Italia (qui trovate le nostre prime impressioni). In Cina intanto, per questo modello stanno arrivando novità interessanti. Infatti, la casa automobilistica ha anticipato l'arrivo di due nuovi allestimenti: Sport e GT. Nuove versioni che introducono uno specifico body kit che rende Ora 5 più grintosa, ma andiamo con ordine.

Ora 5 GT e Sport: quali sono le novità?

Partiamo da Ora 5 Sport. Per questo allestimento, le novità estetiche non sono molte. Troviamo una livrea bicolore con tetto bianco a contrasto, pinze dei freni rosse e cerchi di più grande dimensioni. Le immagini condivise dalla casa automobilistica mostrano la vettura dotata del LiDAR che normalmente è disponibile solamente sulla versione elettrica.

GWM Ora 5 Sport

Più interessante la versione GT che mostra diverse novità estetiche. Il nuovo body kit introduce elementi come lo splitter anteriore, uno spoiler posteriore e minigonne laterali. Dettagli rossi su cerchi, fari, freni ed elementi aerodinamici completano il look più sportiveggiante di Ora 5. L'immagine condivisa dal costruttore cinese mostra il modello elettrico. Non è ancora chiaro se questi allestimenti saranno disponibili pure per le versioni ibride e benzina di Ora 5.

GWM Ora 5 GT

Al momento, GWM non ha fatto sapere se le novità di questi allestimenti sono puramente estetiche o se ci saranno anche modifiche al powertrain. Sarà quindi interessante scoprirlo quando la casa automobilistica fornirà maggiori informazioni.

Anche in Europa?

Per il momento non lo sappiamo. Ora 5 ha debuttato da poco nel Vecchio Continente ed eventuali nuove versioni è difficile che possano arrivare presto. Non possiamo quindi fare altro che attendere eventuali novità.

Fonte: CarNewsChina

VEDI ANCHE
GWM prova a rilanciare la Ora Ballet Cat: ecco le novità del Maggiolino cinese
Dopo ORA 5, GWM rilancia: ecco tutte le novità 2026 attese sul mercato italiano
Abbiamo provato GWM Ora 5: comfort, tecnologia e tre motori per conquistare l'Italia
Tags
novità auto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

    Gli articoli di Filippo

    Logo Great Wall
    Great Wall
    Vedi anche