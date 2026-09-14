Novità GWM: dopo Ora 5, tutti i nuovi modelli in arrivo

Great Wall Motor ha ambiziosi piani di crescita in Italia. La casa automobilistica ha già lanciato sul mercato la nuova Ora 5 che abbiamo avuto modo di provare da poco sia con motorizzazione ibrida e sia 100% elettrica. Entro fine anno la gamma crescerà sensibilmente per arrivare a essere composta da ben 6 modelli che di recente sono stati esposti al Salone di Torino. Anzi, proprio nel corso di questo appuntamento, la casa automobilistica ha condiviso alcune piccole novità, comunicando i prezzi del SUV H7 e del fuoristrada Tank 300.

Andiamo quindi a vedere esattamente cosa sta arrivando sul mercato italiano, cioè i modelli che presto andranno ad affiancare Ora 5.

GWM H7

Si tratta di un SUV di 4,68 metri che strizza l'occhio al mondo dell'off-road e lo si nota a chiaramente da dettagli come l'assetto alto e i passaruota in plastica grezza. All'interno dell'abitacolo non mancheranno la strumentazione digitale e il sistema infotainment. Sul mercato italiano sarà proposto nelle versioni benzina 2.0 turbo a trazione integrale, full hybrid, plug-in hybrid a trazione anteriore e plug-in hybrid a trazione integrale con tecnologia Hi4. Ecco versioni e prezzi nel dettaglio.

Premium Hybrid Hi2 2WD 182 kW (247 CV): 37.000 euro

Premium Benzina 2.0T 4WD 4WD 163 kW (222 CV): 39.500 euro

Business Plug-in Hi2 2WD 240 kW (326 CV), 140 km in elettrico: 41.490 euro

Premium Plug-in Hi2 2WD 240 kW (326 CV), 140 km in elettrico: 43.490 euro

Premium Plug-in Hi4 4WD 320 kW (435 CV), 130 km in elettrico: 46.000 euro

Nelle concessionarie da ottobre.

Tank 300

Per chi cerca un fuoristrada vero con telaio a longheroni e trazione integrale sta arrivando Tank 300. Forme squadrate, assetto alto, protezioni in plastica, oltre ad angoli di attacco, uscita e dosso per affrontare tutti i percorsi, anche i più difficili. Due motorizzazioni: un 2.4 turbodiesel e la plug-in hybrid Hi4-T.

Premium Diesel 2.4T 4WD 4WD 135 kW (184 CV): 46.500 euro

Premium Plug-in Hi4-T 4WD 300 kW (408 CV), 95 km in elettrico: 51.400 euro

GWM Wey G9

Entro la fine dell'anno debutterà sul mercato italiano anche Wey G9. Si tratta di un Van pensato per i servizi di trasporto passeggeri, soluzione per gli NCC oppure per gli hotel di lusso. Ibrido e Plug-in è in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri nel massimo comfort.

GWM Jolion Max

Entro la fine dell'anno arriverà pure Jolion Max. Si tratta di un SUV ibrido e ibrido Plug-in con poco meno di 100 km in elettrico, di circa 4,7 metri di lunghezza che punterà tutto sul rapporto contenuti / prezzo. Avrà infatti un posizionamento molto simile a quello di Ora 5. Presto dovrbebero arrivare tutti i precisi dettagli per il mercato italiano.

GWM P500

In arrivo anche un pick-up di circa 5,4 metri di lunghezza che avrà una capacità di traino sui 3.500 kg e una capacità di carico di 700-800 kg. Lungo circa 5,4 metri, delle sue specifiche definitive per il nostro mercato ancora non abbiamo indicazioni precise Si tratta di un classico pickup dotato di un telaio a longheroni con motorizzazioni diesel e Plug-in.

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