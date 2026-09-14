Novità auto

Novità GWM: dopo Ora 5, tutti i nuovi modelli in arrivo

Avatar di Filippo Vendrame,

4 ore fa - La gamma italiana cresce

La gamma GWM in Italia si prepara a crescere con nuovi SUV, un van per il trasporto passeggeri e un pick-up
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Great Wall Motor ha ambiziosi piani di crescita in Italia. La casa automobilistica ha già lanciato sul mercato la nuova Ora 5 che abbiamo avuto modo di provare da poco sia con motorizzazione ibrida e sia 100% elettrica. Entro fine anno la gamma crescerà sensibilmente per arrivare a essere composta da ben 6 modelli che di recente sono stati esposti al Salone di Torino. Anzi, proprio nel corso di questo appuntamento, la casa automobilistica ha condiviso alcune piccole novità, comunicando i prezzi del SUV H7 e del fuoristrada Tank 300.

Andiamo quindi a vedere esattamente cosa sta arrivando sul mercato italiano, cioè i modelli che presto andranno ad affiancare Ora 5.

GWM H7

GWM H7

Si tratta di un SUV di 4,68 metri che strizza l'occhio al mondo dell'off-road e lo si nota a chiaramente da dettagli come l'assetto alto e i passaruota in plastica grezza. All'interno dell'abitacolo non mancheranno la strumentazione digitale e il sistema infotainment. Sul mercato italiano sarà proposto nelle versioni benzina 2.0 turbo a trazione integrale, full hybrid, plug-in hybrid a trazione anteriore e plug-in hybrid a trazione integrale con tecnologia Hi4. Ecco versioni e prezzi nel dettaglio.

  • Premium Hybrid Hi2 2WD 182 kW (247 CV): 37.000 euro
  • Premium Benzina 2.0T 4WD 4WD 163 kW (222 CV): 39.500 euro
  • Business Plug-in Hi2 2WD 240 kW (326 CV), 140 km in elettrico: 41.490 euro
  • Premium Plug-in Hi2 2WD 240 kW (326 CV), 140 km in elettrico: 43.490 euro
  • Premium Plug-in Hi4 4WD 320 kW (435 CV), 130 km in elettrico: 46.000 euro

Nelle concessionarie da ottobre.

Tank 300

Tank 300

Per chi cerca un fuoristrada vero con telaio a longheroni e trazione integrale sta arrivando Tank 300. Forme squadrate, assetto alto, protezioni in plastica, oltre ad angoli di attacco, uscita e dosso per affrontare tutti i percorsi, anche i più difficili. Due motorizzazioni: un 2.4 turbodiesel e la plug-in hybrid Hi4-T.

  • Premium Diesel 2.4T 4WD 4WD 135 kW (184 CV): 46.500 euro
  • Premium Plug-in Hi4-T 4WD 300 kW (408 CV), 95 km in elettrico: 51.400 euro

GWM Wey G9

GWM Wey G9

Entro la fine dell'anno debutterà sul mercato italiano anche Wey G9. Si tratta di un Van pensato per i servizi di trasporto passeggeri, soluzione per gli NCC oppure per gli hotel di lusso. Ibrido e Plug-in è in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri nel massimo comfort.

GWM Jolion Max

GWM Jolion Max

Entro la fine dell'anno arriverà pure Jolion Max. Si tratta di un SUV ibrido e ibrido Plug-in con poco meno di 100 km in elettrico, di circa 4,7 metri di lunghezza che punterà tutto sul rapporto contenuti / prezzo. Avrà infatti un posizionamento molto simile a quello di Ora 5. Presto dovrbebero arrivare tutti i precisi dettagli per il mercato italiano.

GWM P500

GWM P500

In arrivo anche un pick-up di circa 5,4 metri di lunghezza che avrà una capacità di traino sui 3.500 kg e una capacità di carico di 700-800 kg. Lungo circa 5,4 metri, delle sue specifiche definitive per il nostro mercato ancora non abbiamo indicazioni precise Si tratta di un classico pickup dotato di un telaio a longheroni con motorizzazioni diesel e Plug-in. 

VEDI ANCHE
GWM H7 e Tank 300, ecco i prezzi in Italia: sono al Salone di Torino
GWM Ora 5 si fa più sportiva: arrivano le nuove versioni GT e Sport
GWM prova a rilanciare la Ora Ballet Cat: ecco le novità del Maggiolino cinese
Tags
mercato auto italia

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Great Wall
Great Wall
Vedi anche