Video live: GWM H7, il nuovo SUV per il fuoristrada "vero"

Great Wall Motor non è certo una novità per chi segue il mondo dei veicoli pronti a sporcarsi le ruote. Con la nuova GWM H7, pronta a debuttare sul mercato italiano tra settembre e ottobre 2026, a prezzi tra i 35.000 e i 40.000 euro, il leader cinese dell'off-road punta a convincere il pubblico europeo a suon di sostanza. Scoprilo nel mio video live da Pechino.

Interni spaziosi e tecnologia Coffee OS con intelligenza artificiale

Al GWM H7 ho già dedicato un approfondimento, ma ti riassumo le caratteristiche fondamentali. Lungo 4,78 metri ha un interno generoso e un bagagliaio da 586 litri.

La plancia ospita un cruscotto digitale da 12,3 pollici e un grande touchscreen centrale da 15,6 pollici. Il sistema di infotainment è gestito dal moderno Coffee OS, che sfrutta l'intelligenza artificiale per offrire comandi vocali fluidi, naturali e reattivi.

GWM H7, volante e strumentazione

Gamma motori: dall'ibrido Plug-in da 435 CV al classico turbo benzina

La versione top di gamma è la GWM H7 Plug-in Hybrid: grazie a una generosa batteria da 38,8 kWh, assicura un'autonomia in modalità elettrica di circa 120 km.

Con una potenza complessiva di ben 435 CV e trazione integrale elettrica con torque vectoring, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 5,8 secondi.

Per chi cerca soluzioni diverse, sono disponibili anche una versione Full Hybrid 1.5 turbo da 248 CV a due ruote motrici e un classico 2.0 turbo benzina da 224 CV, quest'ultimo dotato di trazione integrale meccanica tradizionale (con albero di trasmissione fisico) e cambio automatico a doppia frizione a 9 rapporti.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/06/2026