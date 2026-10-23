Go Future, il progetto che trasforma il ritorno a casa dopo la spesa al supermercato

Il concept firmato dal designer Yi-Chen Jung è un tre ruote modulare con motore a batterie per la spesa nel quartiere e realizzato con materiali riciclati

Fare la spesa e tornare a casa senza prendere l'auto? È l'idea alla base di Go Future, un concept ideato da Yi-Chen Jung, designer di Coventry, nel Regno Unito.

Go Future, il triciclo elettrico per la spesa urbana

Il progetto immagina un triciclo elettrico compatto, con un solo posto a bordo, pensato per aiutare i clienti a tornare a casa dopo gli acquisti. Il riferimento a Tesco, la nota catena britannica di supermercati, serve a contestualizzare il funzionamento del prototipo, non a indicare un prodotto già in vendita. Nello scenario immaginato, il supermercato diventerebbe la base operativa di una flotta di mezzi condivisi, da custodire e ricaricare tra un utilizzo e l'altro.

Go Future: concept di triciclo elettrico sostenibile per tornare a casa dopo la spesa

Come funziona il veicolo elettrico del designer?

Il funzionamento è semplice: dopo aver riempito il cestino, il cliente lo sistemerebbe nel vano posteriore, salirebbe a bordo e raggiungerebbe la propria abitazione. Resta aperta la questione di come il veicolo possa tornare alla base dopo il servizio, ma si tratta di una questione che sarà risolta in futuro trattandosi, per l’appunto, di un progetto allo studio. Il veicolo elettrico potrebbe essere utilizzato anche con condizioni meteo non troppo impegnative, grazie alla possibilità di montare un tetto rigido sopra il conducente. L'assenza di protezioni laterali, però, limiterebbe la praticità in caso di pioggia intensa, vento o neve (guarda anche Fiat Topolino Dolcevita).

Anche l'impiego sarebbe circoscritto a tragitti brevi, pochi chilometri alla volta: al momento, infatti, non sono disponibili dati su autonomia, prestazioni o tempi di ricarica. Il progetto contempla inoltre un'app dedicata sia agli utenti sia ai gestori dei mezzi, per supportare l'organizzazione del servizio.

Go Future: un veicolo semplice ed efficace per la micromobilità urbana

Materiali riciclati e mobilità del futuro

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la sostenibilità. Come proposta di mobilità del futuro, Go Future punta su una scocca in materiale riciclato, almeno nella parte inferiore, e su una struttura modulare. L'idea è modellare il guscio riutilizzando la plastica recuperata dai componenti a fine vita, riducendo così gli sprechi.

La modularità consentirebbe anche di sostituire singole parti danneggiate, rendendo facile ripararlo senza dover intervenire sull'intero mezzo. Restano da chiarire diversi aspetti pratici, a partire dal recupero dei tricicli dopo l'utilizzo. Tuttavia, grazie alle dimensioni contenute e all'impiego di materiali sostenibili, il concept propone una possibile riduzione del traffico e dell'impatto ambientale nei centri urbani. Per ora rimane un progetto, ma offre uno spunto concreto su come ripensare gli spostamenti quotidiani.

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