Genesis GV70 EREV, le foto spia della nuova elettrica ad autonomia estesa

La Genesis GV70non è una novità, neanche per il nostro Paese dove il SUV elettrico a trazione integrale e doppio motore è in vendita già da diversi mesi. Ora Genesi sta ampliando la sua gamma lavorando anche a una versione Extended-Range Electric Vehicle (EREV). Le ultime foto spia mostrano infatti un prototipo che sul parafango anteriore sinistro ha l’adesivo che segnala la motorizzazione elettrica, ma sotto il paraurti posteriore ha due terminali di scarico “nascosti” negli inserti del fascione. Questo muletto è il primo esemplare circolante della Genesis GV70 ad autonomia estesa, il primo modello EREV della casa coreana.

I dettagli delle foto spia

Genesi GV70 EREV, le foto spia

L’indizio più evidente, oltre allo scarico, è un nuovo sportellino sul parafango posteriore sinistro. Quello del rifornimento del motore benzina si trova sul lato opposto, mentre sulla GV70 elettrica attualmente in vendita la presa di ricarica è collocata all’estremità sinistra della calandra. La calandra del prototipo ha una finitura aperta e non il pannello chiuso tipico delle versioni a batteria, quindi la presa potrebbe essersi spostata proprio in quello sportellino aggiuntivo.

Genesi GV70 EREV, le prime immagini del muletto

Per il resto l’esemplare fotografato indossa ancora le forme della GV70 attuale, non quelle della nuova generazione, che avrà una firma luminosa diversa, un altro trattamento della grande calandra con il motivo geometrico caratteristico del marchio e prese d’aria ridisegnate.

L’autonomia di cui si parla

Genesi GV70 EREV, il muletto impegnato nei test

Le indiscrezioni parlano di un’autonomia complessiva vicina ai 900 km, sommando la parte elettrica e quella a benzina. Ovviamente si tratta di supposizioni, non ancora confermate da Genesis. Anche Genesis, quindi, si prepara a entrare in un settore, quello degli EREV, sempre più ricercato. Il marchio sudcoreano ha da tempo annunciato la sua svolta verso motorizzazioni non più solamente 100% elettriche. oltre alla GV70 EREV sappiamo anche di una possibile GV90 a range extender oltre alla GV80 Hybrid

FONTE: motor.es

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