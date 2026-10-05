Fast and Furious: ecco quando arriverà la serie TV

La notizia era nell'aria, anticipata dallo stesso Vin Diesel e ora arriva la conferma: la piattaforma di streaming Peacock avrebbe infatti dato il via libera definitivo alla produzione di una serie TV live-action incentrata sul franchise Fast and Furious. Tanto che il debutto sulla piattaforma è previsto per il 2028.

I nomi dietro le quinte

Per quanto riguarda il reparto scrittura e produzione, la regia operativa è stata affidata a Mike Daniels e Wolfe Coleman, già al lavoro su diversi progetti di casa NBC. Al loro fianco non poteva certo mancare Vin Diesel, coinvolto in veste di produttore esecutivo insieme agli storici pilastri del brand: Neal Moritz, Pavun Shetty, Chris Morgan e Jeff Kirschenbaum.

L'annuncio iniziale risale allo scorso maggio durante la presentazione degli Upfront di NBCUniversal a New York, occasione in cui lo stesso Diesel aveva anticipato addirittura quattro progetti televisivi legati al marchio.

Questa prima serie dovrebbe gettare le basi per un vero e proprio nuovo filone narrativo, introducendo una rosa di personaggi inediti pronti a esplorare le dinamiche della celebre ''famiglia''. I dettagli sulla trama restano ancora nell'ombra, ma una cosa è certa: la macchina organizzativa ha inserito la prima marcia.

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Tradizione o sovraesposizione?

Le parole dello stesso Diesel lasciano ben poco spazio all'immaginazione sul perché di questa scelta: «Sappiamo bene quanto questi film siano importanti, ma nell'ultimo decennio ci siamo resi conto che i fan chiedevano di più. Volevano approfondire le storie dei personaggi storici. Entrare nel mondo delle serie TV ci permette di preservare l'integrità dei protagonisti e il loro appeal internazionale».

Un 2028 a tutto gas

Mentre la TV prepara il terreno al nuovo format, il grande schermo si appresta a chiudere la saga cinematografica. Il capitolo finale, intitolato Fast Forever, è atteso nelle sale per il 17 marzo 2028 e vedrà il ritorno sul grande schermo del personaggio di Brian O’Conner (interpretato dal compianto Paul Walker grazie al digitale).

Con la concomitanza tra cinema e serie TV nello stesso anno, gli appassionati del genere rischiano davvero di non staccare mai il piede dall'acceleratore.

Fonte: Deadline

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