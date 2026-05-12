Fast and Furious: Vin Diesel conferma la serie TV

Pensavi che la ''Famiglia'' si sarebbe fermata al grande schermo, magari con un ultimo capitolo cinematografico e tanti saluti? Sbagliato.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato in questi venticinque anni è che il brand Fast and Furious non alza mai il piede dall’acceleratore, specialmente quando si tratta di far quadrare i conti.

L'ultima novità, arrivata direttamente da Vin Diesel durante una presentazione di NBCUniversal, riguarda l'approdo della saga nel mondo delle serie TV.

Il compianto attore Paul Walker con Vin Diesel in Fast & Furious

Non una, ma quattro produzioni in arrivo

Diciamocelo, la notizia era nell'aria da un pezzo, ma ora c'è l'ufficialità. Diesel, nelle vesti di produttore esecutivo, ha annunciato che Peacock (la piattaforma streaming del gruppo) ospiterà ben quattro nuovi show ambientati nell'universo di Toretto e compagni.

C'è ancora un filo di mistero sulla struttura: non è chiarissimo se si tratti di quattro serie indipendenti o di una miniserie in quattro episodi interconnessi.

Tuttavia, le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti pendono decise verso la prima ipotesi: quattro serie distinte. Il motivo? Semplice: espandere le storie dei personaggi storici che, nei tempi stretti di un film, finiscono spesso sacrificati tra un'esplosione e un inseguimento.

L'iconica Mazda RX7 d Han in Fast and Furious

Squadra che vince non si cambia

Se temi che il passaggio al piccolo schermo possa annacquare lo spirito della saga, sappi che ai posti di comando resta la vecchia guardia.

Oltre a Diesel, tra i produttori troviamo nomi come Neal Moritz e Chris Morgan, ovvero le menti che hanno trasformato un piccolo film sulle corse clandestine in un kolossal globale.

L’obiettivo dichiarato è mantenere l’integrità dei personaggi e quel senso di ''famiglia'' che tanto piace ai fan, ma è chiaro che l’operazione serve anche a tenere acceso l'interesse verso il gran finale.

Se segui la cronologia della saga, saprai che il capitolo conclusivo, Fast Forever, è previsto per il 17 marzo 2028. Quattro serie TV sono un ottimo modo per riempire il vuoto d’aria da qui ad allora.

Letty (Michelle Rodriguez) e la sua Nissan 240 SX

Un anniversario d'oro

Nel frattempo, il primo storico capitolo festeggia il suo 25° anniversario. Per farti capire quanto il franchise sia ormai considerato un pezzo di storia della cultura pop, il film verrà proiettato persino al Festival di Cannes. Niente male per una pellicola che all'inizio sembrava ''solo'' una storia di macchine truccate e furti di lettori DVD.

Insomma, che tu sia un purista dei primi capitoli o un amante delle esagerazioni degli ultimi anni, dovrai farci l'abitudine: Fast and Furious sta per invadere il tuo salotto in formato live-action.

Resta da vedere se il budget televisivo permetterà di mantenere lo stesso livello di adrenalina (e di danni ai veicoli) a cui ci hanno abituato al cinema. Tu saresti pronto a seguire una serie interamente dedicata, magari, solo a Han (che sta per avere il nuovo cortometraggio Drifter tutto per lui) o a Letty?

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/05/2026