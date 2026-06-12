Fast And Furious festeggia 25 anni e torna al cinema. Il trailer

C'è chi li ha visti al cinema nel 2001 e chi li ha scoperti recuperandoli in streaming anni dopo. In un modo o nell'altro, se sei appassionato di motori, difficilmente sei riuscito a ignorare The Fast and the Furious.

Il film originale del 2001, diretto da Rob Cohen e prodotto da Neal H. Moritz, ha dato il via a uno dei franchise più redditizi della storia di Hollywood, e quest'anno soffia su venticinque candeline. Universal Pictures ha deciso di celebrare l'evento nel modo più ovvio: rimandando tutto in sala.

La prima a Cannes, nei cinema dal 21 agosto

La notte del 13 maggio 2026, al Grand Théâtre Lumière del Festival di Cannes, si è tenuta una proiezione speciale nell'ambito di Cannes Classics, con Vin Diesel sul palco insieme a Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, il produttore Neal H. Moritz e Meadow Walker, figlia dello scomparso Paul Walker.

Un evento che in pochi si aspettavano a Cannes, visto il tipo di festival che di solito non apre le porte ai blockbuster da corse clandestine, ma la nuova premiére ha funzionato proprio per il peso emotivo che quel film porta con sé.

Dal 21 al 27 agosto 2026, per una settimana, The Fast and the Furious tornerà nelle sale cinematografiche di tutto il paese per un'uscita limitata in occasione dell'anniversario. Se non l'hai mai visto su grande schermo, o se vuoi rivivere la corsa finale del quarto di miglio con il sonoro che merita, l'occasione è quella giusta.

Il trailer dell'anniversario

Universal ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla riedizione. Il video si apre con l'iconica corsa finale tra il Dominic Toretto di Vin Diesel e il Brian O'Conner di Paul Walker, puntando dichiaratamente sulla nostalgia e su tutto il peso emotivo che quel film ha accumulato nel tempo — soprattutto dopo la scomparsa di Walker nel 2013.

Di cosa parla (o di cosa parlava)

Se sei tra i pochi che non lo conosce: il film è ambientato tra le strade di Los Angeles, dove le corse clandestine notturne sono il centro della vita sociale di un gruppo di appassionati.

Dominic Toretto (Vin Diesel) è il re indiscusso di quella scena, un meccanico con una passione viscerale per la velocità e un codice d'onore tutto suo. Brian O'Conner (Paul Walker) si infiltra nel gruppo fingendosi un pilota qualunque, ma in realtà è un detective sotto copertura.

La trama è quella che è, con tutti i cliché del genere; la tensione tra i due protagonisti e l'energia delle sequenze di guida sono invece tutt'altro che banali, e hanno tenuto bene i 25 anni.

Il cast include anche Michelle Rodriguez nei panni di Letty, Jordana Brewster e Rick Yune come antagonista Johnny Tran.

7 miliardi di dollari e non sentirli

Dall'uscita del primo capitolo nel 2001, la saga ha conquistato il pubblico mondiale con undici film capaci di incassare oltre 7 miliardi di dollari al box office globale.

Un risultato che nessuno aveva previsto nel 2001, quando il film sorprese tutti aprendo con 40 milioni di dollari nel primo weekend, lanciando un franchise che nessuno si aspettava così longevo. Il capitolo finale, Fast Forever, è atteso nelle sale il 17 marzo 2028.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/06/2026