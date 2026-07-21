Drivalia CarCloud 2027: come funziona l'abbonamento auto

Il possesso dell’auto non è più legato al suo utilizzo, tanto che negli ultimi anni è cresciuto enormemente il numero di coloro che si rivolgono a formule più flessibili come il noleggio (a lungo e breve termine) e gli abbonamenti. In questo scenario Drivalia ha lanciato CarCloud 2027, la nuova evoluzione del proprio abbonamento mensile, pensata per chi vuole pianificare in anticipo il rientro dalle vacanze. La società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank permette di prenotare oggi un abbonamento che diventerà operativo a settembre, saltando i mesi estivi ma bloccando fin da subito le condizioni economiche più vantaggiose.

Cinque formule per ogni tipo di mobilità

CarCloud 2027 si articola in cinque pacchetti, ciascuno pensato per un profilo di utilizzo diverso:

City Planet – Fiat Panda Hybrid – 389 euro al mese per il primo trimestre (poi 409 euro)

City – DR 4.0, DR 5.0, DR F35 GPL, Opel Corsa e Peugeot 208 – 419 euro al mese per il primo trimestre (poi 439 euro)

Family – EMC 6, Peugeot 2008, Ford Puma e Fiat 500X – 499 euro al mese per il primo trimestre (poi 519 euro)

Electric – Jeep Avenger, Peugeot e-208, Fiat 500e, Opel Corsa Electric e Skywell BE11 – 549 euro al mese per il primo trimestre (poi 569 euro)

SUV – Jeep Compass PHEV, Jeep Renegade PHEV, Ford Kuga PHEV, modelli GPL di DR, EVO e Sportequipe – 599 euro al mese per il primo trimestre (poi 619 euro)

Chi si iscrive ora paga una quota d'ingresso di 20 euro, contro i 199 euro della tariffa standard. A questo si aggiunge uno sconto di 20 euro al mese sul canone per le prime tre mensilità. Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa. Restano invariati i pilastri che caratterizzano da tempo la formula CarCloud: canone mensile fisso, copertura assicurativa completa con Kasko, furto, incendio e RCA, un pacchetto di 2.000 km mensili inclusi (che diventano illimitati sulle vetture 100% elettriche) e la possibilità di recedere dal programma senza penali a partire dal secondo mese.

VEDI ANCHE

Tags