Dreame accelera: il concept cinese guarda ai top brand, ma arriverà davvero?

Il marchio orientale, noto per gli elettrodomestici, amplia la proposta con una berlina-crossover a batterie: design ispirato ai costruttori più iconici e soluzioni scenografiche da vero prototipo

Alzi la mano chi, fino a pochi mesi fa, conosceva il marchio Dreame anche nel mondo dell’automotive.

Nuova visione tra concept e design

Noto fino a poco tempo fa per l’elettronica di consumo in Cina, il brand asiatico accelera nel settore auto con una nuova concept car. Dopo aver lanciato i sottomarchi Nebula Next (guarda Nebula Next 01X), Kosmera e Star Motor, il gruppo continua, quindi, a esplorare il mondo delle show car.

L’ultima proposta si inserisce nel filone delle vetture di rappresentanza, combinando elementi da berlina e crossover con un approccio stilistico decisamente audace. Presentata inizialmente al Salone dell’Auto di Pechino, potrebbe evolvere in una versione più vicina alla produzione nei prossimi mesi, anche se al momento resta uno dei tanti prototipi sviluppati dal marchio.

Dreame concept car: le portiere posteriori si aprono controvento

Ispirazioni di lusso e soluzioni estreme

Il design richiama modelli iconici come Bugatti Chiron e Ferrari Purosangue, suggerendo una bella miscela tra sportività e lusso. Il frontale riprende elementi già visti nel concept Kosmera mostrato al CES di Las Vegas, con una griglia imponente e gruppi ottici affilati.

Tra le caratteristiche più scenografiche spiccano le portiere posteriori controvento senza montante centrale, soluzione che enfatizza l’effetto “open space”. Il profilo laterale evidenzia una linea a C che richiama ancora una volta ispirazioni Bugatti, confermando la forte influenza di modelli premium.

Dreame concept car: l'abitacolo lussuoso del concept cinese

Tecnologia moderna ma futuro incerto

Sul piano tecnico, Dreame non ha ancora diffuso dettagli, ma è probabile che questa vettura segua la filosofia 100% BEV, già adottata in altri modelli del gruppo.

Resta però da capire se questo progetto andrà oltre la fase di prototipi. Finora, infatti, l’azienda si è concentrata su esercizi di stile e rendering, senza confermare una reale produzione. Questa nuova proposta firmata Dreame rappresenta comunque un passo ulteriore nella costruzione di un’identità automotive ancora in evoluzione. Cosa ne dite?

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/05/2026