Blocco diesel Euro 5 in Val Padana, arriva il rinvio: si potrà circolare fino al 2027

Buone notizie per chi possiede un'auto diesel Euro 5: il divieto di circolazione previsto dal primo ottobre 2026 è stato rinviato al 2027. Ecco quali Regioni sono interessate

Il blocco delle auto diesel Euro 5 in Pianura Padana per il 2026 è stato scongiurato. Il tutto è stato rimandato al 2027. La Camera ha infatti dato il via libera al decreto che rimanda lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 dal primo ottobre 2026 al primo ottobre 2027. Il Governo era già intervenuto alla fine di settembre con un decreto di cui adesso è stata approvata la conversione in legge.

Le limitazioni, ricordiamo, riguardavano le Regioni del Bacino Padano e cioè Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Il processo di conversione proseguirà adesso in Senato. Vale la pena di ricordare che rimangono comunque valide eventuali limitazioni locali specifiche, legate magari allo sforamento dei limiti di inquinamento.

Cosa prevede il decreto

In pratica, quanto approvato esenta le Regioni del Bacino Padano dall'obbligo di inserire nei rispettivi piani per la qualità dell'aria il blocco delle auto diesel Euro 5 a partire dal primo ottobre 2026. In ogni caso, se lo vorranno, le Regioni potranno comunque introdurre in maniera anticipata le limitazioni previste oppure attuare misure compensative alternative al divieto strutturale per ridurre le emissioni, a patto che tali misure siano coerenti con gli obblighi europei.

In realtà non è la prima volta che il Governo rimanda lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5. Il divieto doveva scattare già il primo ottobre 2025 ma pure lo scorso anno ci fu un rinvio al 2026. Adesso, un secondo rinvio al 2027. L'obiettivo è quello di trovare un giusto bilanciamento tra esigenze ambientali e la sostenibilità economica visto che per le famiglie italiane può non essere semplice acquistare un'auto nuova.

Stop rinviato al 2027

Se non ci saranno altri rinvii, dal primo ottobre 2027 arriverà lo stop alle diesel Euro 5, vetture immatricolate più o meno tra il 2011 e il 2015. Lo stop, però, scatterà solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

nelle aree urbane dei Comuni con oltre 100.000 abitanti dove sia presente un adeguato servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nelle zone in cui risulta superato almeno uno dei valori limite di PM10 o NO₂

La questione, in ogni caso, si riproporrà il prossimo anno quando si tornerà a discutere sulle fattibilità dello stop che colpirà molte famiglie non in grado economicamente di poter compare un'auto nuova. Per il momento, comunque, si potrà continuare a circolare.

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