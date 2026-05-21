Denza fa coppia con Chopard per conquistare Cannes

Se pensi al Festival di Cannes, la mente corre subito ai grandi registi, ai red carpet e a quell'inconfondibile atmosfera di lusso che si respira sulla Croisette.

Proprio in questa cornice così esclusiva, Denza – il marchio premium di casa BYD – ha deciso di calare il suo asso per farsi notare in Europa, presentando una versione speciale e in esemplare unico della sua ammiraglia, la Z9GT.

Questa one-off nasce dalla collaborazione con la storica maison svizzera Chopard e verrà donata al 32° amfAR Gala Cannes per raccogliere fondi a favore della ricerca contro l'AIDS.

Denza Z9GT Chopard, l'interno

Tecnologia che incontra il savoir-faire

L'idea di partenza riprende il motto del brand, ''La tecnologia guida l'eleganza'', interpretandolo però attraverso gli stilemi tipici dell'alta gioielleria.

Se dal punto di vista tecnico la Z9GT mette sul piatto il meglio dell'innovazione elettrica del Gruppo BYD, i designer di Chopard hanno arricchito l'insieme infondendovi quel tocco di artigianalità e savoir-faire che trasforma l'auto in una sorta di gioiello da viaggio.

Stella Li, Vicepresidente Esecutivo di BYD, ha ricordato come il debutto europeo del marchio sia avvenuto soltanto poche settimane fa a Parigi, rendendo questo connubio quasi naturale.

Caroline Scheufele, Direttrice Artistica di Chopard, ha aggiunto che il vero lusso risiede nell'emozione e nei dettagli. E guardando dentro l'abitacolo, è difficile darle torto.

Denza Z9GT Chopard, decori ametista sullo schermo dell'infotainment

Ametiste in plancia e dettagli sartoriali

Una volta a bordo, infatti, ti accorgi che l'ambiente è stato profondamente rivisto. Al posto dei classici materiali a cui siamo abituati, i comandi della plancia ospitano veri e propri inserti in pietra d'ametista.

Una scelta cromatica e materica insolita per un'automobile, pensata per offrire una sensazione tattile e visiva tipica delle creazioni di alta gamma.

L'attenzione al dettaglio continua nei poggiatesta, dove trovi ricamata la storica ''C'' di Chopard, ripresa anche dal sistema di illuminazione a terra che ti accoglie all'apertura delle portiere.

Persino la piastra per la ricarica wireless dello smartphone integra il logo della Maison, mentre l'imponente display centrale dell'infotainment da 17,3 pollici adotta un tema grafico interamente personalizzato.

Denza Z9GT Chopard, la firma dell'atelier sulla piastra di ricarica wireless

Non solo quattro ruote: un vero ecosistema di stile

Chi si aggiudicherà l'auto all'asta riceverà anche due orologi esclusivi della serie ''His & Hers'': un Happy Sport da 36 mm in oro rosa definito ''etico'' con diamanti e un charm Denza, affiancato da un Alpine Eagle da 41 mm dotato di una personalizzazione specifica sul fondello.

A completare il set ci pensa una linea di valigie su misura realizzate a mano da Shiro. Tutto questo si inserisce in un abitacolo che già di serie offre un mix di pellami di alta qualità, inserti in legno e un impianto audio firmato dallo specialista francese Devialet, forte di ben 20 altoparlanti.

Denza Z9GT Chopard, decori ametista sullo stile della Maison

Numeri da hypercar sotto il vestito da sera

Sotto i riflettori di Cannes, comunque, la Denza Z9GT (qui la prova) non dimentica le sue origini ad altissime prestazioni. La scheda tecnica resta quella di un'auto velocissima: tre motori elettrici sviluppano oltre 1.150 cavalli, sufficienti a coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. E il sistema ''Flash Charging'' promette di ricaricare completamente la batteria in appena nove minuti.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/05/2026