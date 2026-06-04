La prima De Tomaso P72 è davvero molto speciale

De Tomaso P72 è un vero gioiello, una supercar in grado davvero di emozionare i fortunati che si potranno mettere alla sua guida. A quasi 7 anni dalla sua presentazione, finalmente ci siamo perché è stato svelato il primo esemplare della serie limitata, realizzato su commissione, cioè personalizzato secondo le necessità del cliente. Ricordiamo che complessivamente saranno prodotte 72 De Tomaso P72. Questo primo modello è stato ribattezzato ''Aurelian Night''.

De Tomaso P72, frontale

Una supercar raffinata

Aurelian Night è anche il nome della particolare colorazione di questo esemplare, una tonalità di blu che tende al nero a seconda della luce. A contrasto troviamo dettagli in colore oro rosa presenti sullo splitter anteriore e sulle prese d'aria, lungo una striscia che percorre il cofano, il tetto e il portellone posteriore, nonché sulle minigonne laterali e sul diffusore posteriore. In questa tinta anche i cerchi e gli specchietti retrovisori. Ricordiamo che il design della De Tomaso P72, firmato da Jowyn Wong, è un omaggio ai prototipi di Le Mans degli anni '60.

Salendo a bordo della De Tomaso P72 troviamo un ambiente particolarmente raffinato, configurato per abbinasi perfettamente agli esterni. I sedili, per esempio, sono rivestiti in pelle nelle colorazioni Venetian Blue e non mancano inserti in colore oro rosa. Tra questi, la splendida strumentazione, la leva del cambio, il volante e alcune parti della plancia, dei pannelli delle portiere e dei bordi esterni dei sedili. Nell'abitacolo non sono presenti schermi né digitalizzazione, poiché De Tomaso promette un'esperienza completamente analogica.

De Tomaso P72, particolare del profilo

Velocissima e divertente da guidare

Costruita attorno a un telaio in fibra di carbonio, la De Tomaso P72 può contare su di un motore Ford V8 sovralimentato da 5 litri che eroga 700 CV e 820 Nm di coppia. L'unità è poi abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti, il preferito dai puristi della guida, che trasmette la potenza alle ruote posteriori.

De Tomaso P72, interni

Per pochi

Il prezzo di aggira attorno a 1,8 milioni di euro ma ovviamente il costo finale può salire di molto in base alle personalizzazioni richieste. Il primo proprietario della De Tomaso P72 dovrà comunque aspettare prima di poterla mettere nel garage di casa in quanto, prima, l'auto sarà esposta in diversi eventi nel corso dell'anno.

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