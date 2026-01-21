Dacia cresce ancora in Europa: i numeri del 2025 e le prospettive per il 2026

Il 2025 ha fatto registrare ottimi risultati grazie a Sandero, Duster, Spring e a una strategia orientata al valore e alla fidelizzazione dei clienti. Leggiamo insieme i numeri

Il 2025 si chiude con dati positivi per Dacia, che registra vendite pari a 697.408 unità, in aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente. Un risultato che consolida il percorso del marchio, capace di superare la soglia dei 10 milioni di veicoli venduti dal 2004.

La performance conferma la solidità di un posizionamento fondato su un equilibrato rapporto tra contenuti, prestazioni e prezzo.

Mercato Dacia 2025: il brand consolida la presenza grazie al rapporto qualità/prezzo di modelli come Sandero Stepway

Quote record e posizionamento in Europa

Nel mercato Europa, Dacia (guarda la homepage di Dacia Italia) raggiunge nuovi traguardi in termini di quota. A livello complessivo di autovetture e veicoli commerciali, il brand tocca il 4%, migliorando ulteriormente la propria presenza e mantenendo la decima posizione nel ranking europeo.

Considerando le sole autovetture, la quota sale al 4,5%, valore che consente di attestarsi al nono posto. Ottimo risultato nel canale dei clienti privati, dove Dacia conquista il secondo posto assoluto con una quota del 7,9%, segnale di una forte attrattività verso il pubblico retail.

Mercato Dacia 2025: la Duster è fra i SUV compatti più apprezzati in Europa

I modelli chiave della gamma Dacia

I risultati sono sostenuti da cinque modelli centrali nella strategia del marchio:

Sandero, con 289.295 unità vendute nel 2025, è l’auto più venduta in Europa in tutti i canali per il secondo anno consecutivo

Duster, che raggiunge 193.974 unità, si conferma tra i SUV più scelti dai privati

Bigster, con 67.573 unità, emerge come riferimento tra i C-SUV nella seconda metà dell’anno

Spring, in crescita del 53%, diventa l’elettrica più venduta del segmento A in Europa

Jogger, con 73.695 unità, rientra nella Top 5 del segmento C non SUV

Mercato Dacia 2025: la fidelizzazione al marchio raggiunge il 70% della clientela

Fidelizzazione e valore percepito

L’attrattiva della gamma si riflette anche nei dati di fidelizzazione, che nel 2025 raggiungono il 70%. Un indicatore supportato da livelli di customer satisfaction in crescita, sia nella fase di acquisto sia nel post-vendita.

La strategia di prezzi accessibili contribuisce inoltre a mantenere elevata la domanda per gli allestimenti di fascia più alta, rendendo più avvicinabili anche le versioni meglio equipaggiate.

Mercato Dacia 2025: il marchio punta forte sull'elettrificazione per il futuro

Prospettive tra elettrificazione e nuovi modelli

Dacia prosegue il percorso di elettrificazione della gamma. Nel 2025, le vendite dei veicoli ibridi sono aumentate del 122% e un veicolo Dacia venduto su quattro è ora elettrificato, ovvero il doppio rispetto al 2024.

Guardando al futuro, entro il 2026 ogni modello offrirà una variante ibrida o 100% elettrica, affiancata dall’arrivo di una nuova city-car EV. È inoltre previsto il debutto di un nuovo modellotermico e ibrido nel segmento C, mentre l’ampliamento delle motorizzazioni hybrid-G su Duster (leggi la prova di Dacia Duster) e Bigster (guarda il test di Dacia Bigster) rafforza la versatilità dell’offerta nel mercato europeo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/01/2026