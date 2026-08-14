Czinger 21C Spyder, la nuova hypercar perde il tetto ed è velocissima

Czinger 21C la conosciamo bene ed è un'hypercar americana in grado di offrire una potenza di ben 1.250 CV che garantiscono prestazioni elevatissime. In occasione della Monterey Car Week, l'azienda americana ha svelato Czinger 21C Spyder, cioè la versione della sua hypercar per chi ama guidare con i capelli al vento. Ne saranno realizzati solamente 30 esemplari.

Czinger 21C Spyder

Czinger ha tolto il tetto alla sua hypercar

Come è facile immaginare, la 21C Spyder è sostanzialmente la 21C con alcune modifiche tecniche, vista la possibilità di rimuovere il tetto in fibra di carbonio, che hanno comportato un incremento del peso di 10 kg per un totale di 1620 kg (a secco). Come altre versioni della 21C, la Spyder sfoggia una carrozzeria lunga e bassa in fibra di carbonio e utilizza un insolito abitacolo con sedile centrale in linea che posiziona il passeggero dietro al conducente. Il lavoro aerodinamico è stato particolarmente curato, tanto che Czinger afferma che la sua nuova hypercar sia in grado di generare un carico di 1.482 kg a 240 km/h senza tetto o di 1.500 kg installando il tettuccio.

Czinger 21C Spyder

La 21C Spyder introduce anche un nuovo sistema frenante, prodotto utilizzando la stessa tecnica di stampa 3D ''BioLogic'' impiegata per i bracci delle sospensioni e i rinforzi del telaio. Secondo Czinger, questa soluzione riduce le masse non sospese, migliorando al contempo la rigidità e il raffreddamento e riducendo gli spazi di frenata del 15% rispetto al sistema attuale della 21C. Si dice inoltre che riduca il rumore dei freni.

Czinger ha affermato che la 21C Spyder non ha richiesto particolari rinforzi strutturali per compensare l'assenza del tetto, dato che tale versione era stata prevista già in fase di progettazione della scocca in fibra di carbonio.

Czinger 21C Spyder

Prestazioni estreme

Il cuore pulsante della nuova Czinger 21C Spyder è un motore V8 biturbo da 2,9 litri di cilindrata abbinato a 2 unità elettriche. La potenza combinata raggiunge i 1.250 CV, di cui 750 CV sono erogati dal solo motore V8. La coppia è di 938 Nm e, grazie alla trazione integrale, la 21C Spyder impiega solo 1,9 secondi per raggiungere le 60 miglia orarie (96 km/h) e percorre il quarto di miglio in 8,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 330 km/h.

Czinger 21C Spyder

Prezzo

I prezzi della Czinger 21C Spyder partono da 2,75 milioni di dollari (2,4 milioni di euro) ma il conto può salire di molto in base alle personalizzazioni richieste dai clienti.

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