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Chevrolet Camaro SS 1LE: la polizia californiana arruola la muscle car V8

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30 minuti fa - La sportiva "yankee" da 455 CV entra nella flotta della CHP

La California Highway Patrol aggiunge la muscolosa supercar con motore da 455 CV e kit specifico, in attesa del possibile ritorno di una nuova generazione
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La Chevrolet Camaro (guarda la Chevrolet Camaro) continua a trovare spazio nella flotta della California Highway Patrol (CHP), che ha aggiunto un esemplare di Camaro SS con pacchetto 1LE.Sebbene il modello sia fuori produzione da quasi tre anni, la polizia californiana ha individuato un’unità ancora disponibile con motore V8 LT1 6.2 da 455 CV.

Chevrolet Camaro: un esemplare per la polizia della California, qui il modello di serie

Kit d’ordinanza e futuro della Camaro

La vettura è stata trasformata per il servizio stradale con un kit speciale che comprende grafiche e luci d’ordinanza. Si tratta dell’ultimo capitolo di una lunga collaborazione tra la CHP e la muscle car americana. Al momento, Chevrolet non ha confermato un possibile ritorno sul mercato della sua auto sportiva, ma diverse fonti al di là dell’Oceano indicano il debutto della settima generazione entro la fine del 2027. Appassionati di muscle car, vi piacerebbe che la Camaro tornasse nei listini? Diteci la vostra.

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Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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