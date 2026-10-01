Chevrolet Camaro SS 1LE: la polizia californiana arruola la muscle car V8

La Chevrolet Camaro (guarda la Chevrolet Camaro) continua a trovare spazio nella flotta della California Highway Patrol (CHP), che ha aggiunto un esemplare di Camaro SS con pacchetto 1LE.Sebbene il modello sia fuori produzione da quasi tre anni, la polizia californiana ha individuato un’unità ancora disponibile con motore V8 LT1 6.2 da 455 CV.

Chevrolet Camaro: un esemplare per la polizia della California, qui il modello di serie

Kit d’ordinanza e futuro della Camaro

La vettura è stata trasformata per il servizio stradale con un kit speciale che comprende grafiche e luci d’ordinanza. Si tratta dell’ultimo capitolo di una lunga collaborazione tra la CHP e la muscle car americana. Al momento, Chevrolet non ha confermato un possibile ritorno sul mercato della sua auto sportiva, ma diverse fonti al di là dell’Oceano indicano il debutto della settima generazione entro la fine del 2027. Appassionati di muscle car, vi piacerebbe che la Camaro tornasse nei listini? Diteci la vostra.

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