Catene o calze da neve: cosa tenere in auto in vista dell'obbligo

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Da oggi, 15 ottobre, si possono montare le gomme invernali. Poi tra un mese, dal 15 novembre, bisogna essere in regola con le dotazioni invernali. Queste settimane sono il momento ideale per valutare e decidere cosa fare: cambiare treno di gomme, oppure tenere a bordo catene o calze da neve. Questa è la scelta migliore per chi usa l’auto soprattutto in città, magari anche ad altitudini dove la neve non si è mai vista. È anche la scelta più economica, pratica e veloce. In tutti i casi, sia che si scelga di cambiare gomme, ma anche chi vuole acquistare catene o calze, è fondamentale conosce la misura degli pneumatici montati sulla propria auto. Catene e calze non sono universali: ogni modello copre un gruppo di misure preciso. Il numero sta sul fianco della gomma e sul libretto di circolazione.

Le catene da neve

Restano il riferimento quando la neve è alta o il fondo è ghiacciato. La maglia metallica morde dove il tessuto scivola, e su una salita in pendenza con neve battuta la differenza si sente.

Bottari Rapid T2 9 mm

Queste catene hanno una maglia a rombo progettata per offrire una buona presa sulla neve. Si montano con un sistema di tensionamento automatico e il cavo laterale colorato aiuta a riconoscere i punti di aggancio anche al buio o quando si indossano i guanti. Con uno spessore di soli 9 mm, sono adatte alle auto che hanno poco spazio tra la ruota e il passaruota.

Prezzo: 29,57€

Goodyear G9 9 mm

Le Goodyear G9 sono pensate per chi guida spesso su strade innevate o ghiacciate e ha bisogno di catene da utilizzare più volte durante l’inverno. La maglia a rombo da 9 mm e il tensionamento automatico rendono più semplice il montaggio, mentre il cavo laterale colorato aiuta a individuare i punti di aggancio.

Prezzo: 39,59€ (-15%)

Goodyear G14 12 mm per SUV, furgoni e 4x4

Queste catene Goodyear sono pensate per SUV, furgoni e fuoristrada compatibili con modelli da 12 mm. La struttura più spessa è adatta a veicoli che richiedono catene robuste, ma prima dell’acquisto è importante verificare sul libretto se l’auto può montarle e quanto spazio c’è intorno alle ruote. Il sistema di tensionamento è automatico e il cavo laterale colorato facilita l’individuazione dei punti di aggancio.

Prezzo: 72,17€

WERKTHOR 9 mm

Le catene WERKTHOR da 9 mm sono dichiarate compatibili con pneumatici montati su cerchi da 13 a 19 pollici, con la necessità di verificare la misura esatta prevista per la propria auto. La confezione comprende due catene, un paio di guanti e una borsa per riporle nel bagagliaio. Un kit pratico da tenere a bordo durante l’inverno, così da avere tutto il necessario a portata di mano quando serve montarle.

Prezzo: 29,99€

Le calze da neve

Le calze da neve sono una soluzione in tessuto da infilare direttamente sugli pneumatici. Sono leggere, occupano poco spazio nel bagagliaio e si montano rapidamente, senza dover maneggiare catene metalliche. Una volta in marcia, risultano anche più silenziose e riducono le vibrazioni rispetto alle catene tradizionali. Possono essere comode per chi incontra occasionalmente strade innevate, purché si scelga un modello adatto alle proprie gomme e si rispettino le condizioni d’uso indicate dal produttore.

ARLUM Control

Le ARLUM Control sono calze da neve in tessuto vendute in una confezione da due pezzi. Il montaggio semplice permette di preparare le ruote senza dover sistemare maglie e ganci metallici, mentre il tessuto aiuta a viaggiare con meno rumore e vibrazioni.

Prezzo: 47,49€ (-21%)

ISSE T62

Le ISSE T62 sono calze da neve in tessuto pensate per chi cerca un dispositivo facile da montare e da riporre dopo l’utilizzo. La confezione include due calze e un paio di guanti, utili per proteggere le mani durante l’installazione. Il tessuto è progettato per essere riutilizzato, seguendo le indicazioni del produttore per l’impiego e la manutenzione.

Prezzo: 43,99€ (-15%)

Goodyear Star Gripper

Le Goodyear Star Gripper sono calze da neve in tessuto che puntano sulla facilità di montaggio e sulla silenziosità durante la guida. La taglia XL è indicata per cerchi da R14 a R21, ma la scelta deve basarsi sulla misura completa dello pneumatico e non soltanto sul diametro del cerchio.

Prezzo: 60,73€

WALSER Premium

Le WALSER Premium sono calze da neve in tessuto grigio e nero, vendute in coppia e pensate per chi vuole una soluzione compatta da tenere nel bagagliaio. La taglia S è destinata alle auto più piccole, come utilitarie e compatte, mentre la gamma comprende anche altre misure per pneumatici differenti.

Prezzo: 49,95€

Bottari Arctic Socks

Le Bottari Arctic Socks sono calze da neve nere, vendute in una confezione da due pezzi. La taglia L rientra nella gamma destinata a diversi pneumatici montati su auto compatte, crossover e station wagon, ma è importante controllare la misura esatta prima di procedere all’acquisto. Il tessuto consente di montarle direttamente sulle ruote e occupa poco spazio quando vengono riposte.

Prezzo: 27,20€

SNOWGO

Le SNOWGO sono calze da neve in tessuto vendute in un set da due pezzi. Si infilano sugli pneumatici e rappresentano un’alternativa alle catene metalliche per chi cerca un sistema rapido da montare e poco ingombrante da trasportare.

Prezzo: 28,65€ (-13%)

Sparco Artika

Le Sparco Artika sono calze da neve in tessuto pensate per un montaggio rapido e una guida più silenziosa rispetto alle catene metalliche. La scheda indica la compatibilità con i sistemi ABS e riporta sia l’omologazione EN 16662-1 sia quella ÖNORM V5121.

Prezzo: 42,19€

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