Carglass lancia Mobile Revolution: la ricalibrazione ADAS "a domicilio"

Se hai dovuto sostituire il parabrezza della tua vettura negli ultimi anni, sai bene che il lavoro non si esaurisce con il semplice montaggio del nuovo vetro. Ormai la quasi totalità delle auto in circolazione adotta i sistemi ADAS di assistenza alla guida, diventati obbligatori per tutti i modelli di nuova immatricolazione a partire dal 2024.
Quando si cambia il cristallo, la ricalibrazione di queste tecnologie è un passaggio tecnico fondamentale che, fino a oggi, ti costringeva a portare l'auto direttamente in officina.
A giugno 2026, Carglass introduce una novità per superare questo vincolo logistico lanciando il servizio Mobile Revolution, un sistema sviluppato insieme a Bosch che permette di gestire l'intera operazione direttamente a domicilio o nel luogo che preferisci.
Carglass Mobile Revolution: sostituzione di un parabrezza a domicilio
L'importanza della precisione millimetrica
Perché tanta attenzione a un singolo sensore? I dati dell'istituto americano IIHS indicano che un errore di orientamento della telecamera sul parabrezza di appena 0,6 gradi può compromettere l'efficacia della frenata automatica d'emergenza (AEB) fino al 60%.
Questo significa aumentare sensibilmente il rischio di tamponamento o di un mancato arresto davanti a un ostacolo. Effettuare la calibrazione all'aperto, tuttavia, è sempre stato complicato a causa di variabili ambientali difficili da controllare come la pendenza della strada, le irregolarità del fondo o i continui cambi di luce solare.
Carglass Mobile Revolution: ricalibrare gli ADAS con l'Intelligenza artificiale
Come funziona la tecnologia con intelligenza artificiale
Per aggirare i limiti legati al lavoro fuori dall'officina, il nuovo sistema Mobile Revolution mette insieme diverse tecnologie:
Scanner volumetrici coordinati dall'intelligenza artificiale, che analizzano e compensano in tempo reale le pendenze e le imperfezioni del terreno su cui è parcheggiata l'auto.
Un gruppo di tre lenti specifiche abbinate ad algoritmi di machine learning, utili a individuare con precisione millimetrica la linea centrale della vettura.
Pannelli con tecnologia ePaper, capaci di proiettare target dinamici che si adattano in modo automatico alla luminosità dell'ambiente circostante, consentendo l'intervento anche in pieno sole.
La procedura restituisce un risultato ''equivalente'' a quello dei metodi ufficiali dei costruttori (OEM) e si conclude con il ripristino dei parametri di fabbrica e il rilascio della documentazione tecnica ufficiale dell'intervento.
Carglass Mobile Revolution: il dispositivo per ricalibrare gli ADAS
Disponibilità e vantaggi per privati e flotte
L'intero impianto è protetto da brevetti di proprietà Bosch e rimarrà un'esclusiva mondiale di Belron (il gruppo che controlla il marchio Carglass) fino al mese di marzo del 2027.
Come sottolineato da Frederico Santos, General Manager di Belron Italia, l'idea è quella di offrire un servizio utile non solo a chi vive in zone periferiche o montane lontane dai centri di assistenza, ma anche alle flotte aziendali, che in questo modo possono azzerare i tempi di fermo tecnico dei propri veicoli commerciali o di rappresentanza.
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.