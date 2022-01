Giro d’Italia 2022, Carglass è fornitore ufficiale

Gli appassionati di ciclismo hanno già segnato la data sul calendario: dal 6 al 29 maggio prossimi si correrà infatti la 105esima edizione del Giro d’Italia, con partenza da Budapest (Ungheria) e conclusione a Verona. Tra i fornitori ufficiali della manifestazione, quest’anno compare anche Carglass, azienda leader nella riparazione e nella sostituzione dei cristalli.

Paolo Bellino, AD RCS Sport e Fabio Felisi, GM Belron Italia con il Trofeo Giro d'Italia

OFFICINA MOBILE Per ognuna delle 21 tappe in rosa, un’unità di servizio mobile di Carglass affiancherà le auto al seguito della corsa. Una vera e propria officina in movimento, attrezzata con le medesime tecnologie disponibili presso i centri ufficiali, e quindi in grado di effettuare interventi durante tutta la manifestazione: operazioni sui cristalli, ma anche ricalibrazione degli ADAS, i cui sensori sono spesso posizionati sul parabrezza della vettura e necessitano di una messa a punto dopo ogni intervento sul vetro.

ANCHE SULLE E-BIKE Carglass parteciperà inoltre a tre tappe del Giro-E, evento parallelo che si svolge con biciclette a pedalata assistita, per consentire ai ciclisti amatoriali di percorrere le stesse strade dei team in gara. Carglass sarà presente con un team ufficiale, formato da sei atleti che affronteranno prove di regolarità e prove speciali.

LE DICHIARAZIONI “Siamo davvero orgogliosi di sostenere uno degli eventi sportivi più prestigiosi e amati del nostro Paese”, ha dichiarato Fabio Felisi, General Manager di Belron Italia, il gruppo di cui fa parte Carglass. “Un evento che, esaltando lo spirito di squadra, rispecchia proprio uno degli elementi sui quali è costruito il nostro successo: la forza delle partnership e il valore di un team interno che punta sempre ai più alti standard di qualità, mettendo in campo tutte le proprie energie in un grande progetto comune”.

