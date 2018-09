Autore:

Matteo Gallucci

NEW BUSINESS Si amplia la rete e il business di Carglass leader nel settore della riparazione e sostituzione vetri e cristalli di veicoli. Da oggi il nuovo obiettivo è quello di diventare leader nel mercato dei carrozzieri che vale in Italia circa 7 miliardi contro i 300 milioni di quello dei vetri. Il punto di forza del Brand del Gruppo Belron, come dichiarato dall'amministratore delegato Matteo Rignano in conferenza stampa, è quello di avere una reputazione molto forte nel campo automotive, con diversi punti vendita e officine specializzate su tutto il territorio nazionale e competenze tecniche certificate per quanto concerne il servizio di qualità del lavoro effettuato.

LA RETE ITALIANA Al day one sono 4 le carrozzerie di proprietò di Carglass abilitate alla riparazione delle carrozzerie e 176 specializzate nella sostituzione e riparazione dei cristalli. Le nuove carrozzerie affiliate, invece, sono circa 167 con 43 dedicate al settore dei vetri. In totale i clienti Carglass potranno contare su un totale di 390 centri sparsi in modo capillare da Nord a Sud per l'Italia dopo l'acquisizione della rete di Eurocar Point. Numerosi i partner assicurativi e gestori di flotte che già lavorano con Carglass: Allianz, Generali, Sara Assicurazioni, Zurich, Credit Agricole, Amissima, Intesa San Paolo, ALD Automotive, Europcar e CarServer.

I SERVIZI Per diventare "top of mind", da scelta naturale per il vetro a scelta naturale per la carrozzeria dell'auto, Carglass propone ai propri clienti molteplici servizi come quello di essere l'unico interlocutore tra le assicurazioni, gestendo l'eventuale pratica di sinistro, con la possibilità di sfruttare tutti i centri di Carglass per prendere accordi e preventivi certificati. Possibile inviare tramite il sito internet di Carglass.it delle foto dettagliate del danno interagendo con gli operatori per avere un preventivo, modificabile a descrizione dell'operatore, qualora le foto non dovessero coincidere con il danno effettivo subito dal veicolo. Per ogni ulteriore informazione è possibile parlare direttamente con gli operatori chiamando il numero verde 800 36 00 36 o recandosi presso gli oltre 390 punti vendita (qui la mappa dei centri Carglass). L'obiettivo è quello di raggiungere quota 100 officine corporate e 500 affiliate entro 3 anni . Lo sport televisivo sarà lanciato il 14 ottobre 2018 con la particolarità di essere stato girato con meccanici e lavoratori provenienti direttamente dalle officine e non dei semplici attori prestati alla causa. Questo per creare anche a livello di marketing un feeling diretto e "vero" con il cliente e portare un standard di qualità in un mondo, quello dei carrozzieri, dai prezzi molto variabili da officina a officina.