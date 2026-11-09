Batterie auto elettriche, BMW amplia i fornitori tra Europa e USA

BMW sta adottando il principio ''local for local'' per la sua catena di fornitura. In pratica, la casa tedesca punta ad acquistare i componenti delle sue auto nelle vicinanze dei centri di produzione. Una localizzazione mirata delle catene di approvvigionamento rafforza la creazione di valore nelle principali regioni strategiche di Europa, Asia e Nord America, riduce le distanze di trasporto e aumenta la sicurezza dell'approvvigionamento. Una rete di fornitori diversificata a livello globale contribuisce inoltre alla resilienza e alla flessibilità.

Nuovi fornitori per le batterie

Fedele a questa strategia, BMW ha deciso di ampliare i suoi fornitori di batterie. L'azienda tedesca ha dunque stipulato contratti con ulteriori fornitori di celle per le sue batterie di sesta generazione: Samsung SDI in Europa e LG Energy Solution negli Stati Uniti. Questi due produttori di celle per batterie riforniranno la casa automobilistica dai loro stabilimenti nelle rispettive regioni.

Batterie BMW

Riassumendo, BMW si rifornirà d'ora in poi di celle per batterie prodotte in Europa da CATL, EVE Energy e Samsung SDI. Negli Stati Uniti, dunque, presto anche da LG Energy. Grazie a questi nuovi accordi, anche con l'aumento della domanda di auto elettriche, la casa tedesca potrà contare sempre su di una rete di fornitori in grado di garantire una fornitura di celle per batterie resiliente, flessibile e competitiva.

L'assemblaggio delle celle nei pacchi batteria avviene poi in 5 stabilimenti differenti che come ricorda BMW sono Irlbach-Straßkirchen (Bassa Baviera), Debrecen (Ungheria), Shenyang (Cina), Woodruff (USA) e San Luis Potosí (Messico). Sulla strategia degli approvvigionamenti, il responsabile acquisti e fornitori Nicolai Martin, ha commentato:

La diversificazione degli approvvigionamenti è parte integrante della strategia di acquisto del Gruppo BMW. Il nostro obiettivo è garantire la competitività globale dei nostri prodotti e avere successo in diversi mercati. Per raggiungere questo scopo, operiamo il più possibile a livello locale nelle nostre catene del valore, sfruttando il potenziale dei nostri mercati di approvvigionamento globali. Attraverso le nostre partnership nel settore delle celle per batterie, stiamo rafforzando attivamente la creazione di valore in Europa e negli Stati Uniti.

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