AutoClassica 2026: apertura anticipata per collezionisti e operatori

Milano AutoClassica 2026 apre prima, con una giornata preview riservata a collezionisti e operatori. Novità e info pratiche

La sedicesima edizione di Milano AutoClassica porta con sé un'impostazione diversa dal solito. Il Salone dedicato alle auto classiche e sportive, in programma a Fiera Milano (Rho) dal 19 al 22 novembre 2026, sceglie infatti di rivedere il proprio format per alzare il livello di accoglienza e offrire uno spazio di trattativa più tranquillo.

La novità principale sta tutta nell'avvio della manifestazione, pensato per venire incontro alle esigenze di chi vede l'auto d'epoca non solo come una passione, ma come un investimento o una professione.

La novità: un giovedì per trattare in pace

La giornata di giovedì 19 novembre sarà interamente dedicata a una preview esclusiva (dalle 10:00 alle 18:00). L'accesso sarà riservato a collezionisti, operatori del settore, possessori di inviti dedicati o di biglietti VIP. L'idea degli organizzatori di Emac è semplice: permettere di valutare i modelli in esposizione, parlare con i restauratori e chiudere eventuali trattative in un ambiente decisamente più riservato rispetto ai giorni tradizionali d'apertura.

La giornata di anteprima si chiuderà poi con un appuntamento serale dedicato alla convivialità. A sottolineare questo cambio di passo verso un'esperienza più curata c'è anche la collaborazione con lo chef Carlo Cracco, a cui è stata affidata la gestione e la regia gastronomica della nuova Club House del Salone. Da venerdì 20 a domenica 22 novembre, l'evento aprirà poi le porte al grande pubblico con il consueto taglio del nastro.

Ferrari da pista ad AutoClassica

Cultura dell'auto, ricambi e nuove generazioni

Al di là della parentesi riservata ai collezionisti, la struttura della fiera mantiene intatti i suoi punti di forza classici. Nei padiglioni di Rho troveranno spazio sia i pezzi storici di maggior pregio sia le aree tematiche più amate dai frequentatori abituali:

Automobilia e modellismo : per chi caccia pezzi rari da collezione.

Mercato ricambi d'epoca : la tappa obbligata per chi sta portando avanti un restauro e cerca il componente introvabile.

Nautica d'epoca: la sezione dedicata al fascino delle imbarcazioni classiche.

Un aspetto interessante riguarda l'attenzione rivolta ai visitatori più giovani. Gli organizzatori hanno previsto iniziative e percorsi pensati per avvicinare le nuove generazioni, con l'obiettivo di tramandare la cultura del collezionismo e far comprendere il valore storico del patrimonio motoristico anche a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

Orari, biglietti e indicazioni utili

Per pianificare la tua visita, ecco i riferimenti pratici su orari e modalità di accesso:

Giovedì 19 novembre 2026 (Preview) : dalle 10.00 alle 18.00.

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026: dalle 09.30 alle 19.00.

I tagliandi d'ingresso e i pacchetti VIP dedicati all'anteprima sono acquistabili direttamente sul sito ufficiale della manifestazione, mentre gli accrediti per la stampa saranno attivi da inizio settembre.

Per raggiungere la sede espositiva di Fiera Milano a Rho (SS.33 del Sempione, 28) le opzioni sono:

In Metropolitana : linea Rossa M1 fino al capolinea Rho-Fieramilano (collegata direttamente anche dalle stazioni ferroviarie di Centrale, Garibaldi e Cadorna tramite la rete urbana).

In Auto : uscita Fiera Milano sulla Tangenziale Ovest, raggiungibile dalle autostrade A4, A1 e A7, con oltre 10.000 posti auto nei parcheggi adiacenti.

In Aereo: collegamenti diretti via bus e metropolitana (M4 + M1 da Linate, Malpensa Express fino a Cadorna + M1 da Malpensa, navette dedicate da Orio al Serio).

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