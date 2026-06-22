Heritage Contest, al World Ducati Week 2026 Ducati premia le moto storiche più autentiche e originali

Nell'anno del suo centenario, Ducati festeggerà la sua storia in occasione del World Ducati Week 2026, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit, all'interno di un'area dedicata chiamata Heritage Village. Qui, i visitatori potranno trovare il patrimonio storico e culturale della Casa di Borgo Panigale. Protagonista di quest'aerea dedicata sarà l'Heritage Contest e cioè il concorso ufficiale riservato alle Ducati stradali fino all'anno 2000.

Ducati premia i modelli del passato

Questo contest è stato creato dalla Casa di Borgo Panigale per premiare il valore storico, l'originalità e l'autenticità tecnica dei modelli che hanno segnato la sua lunga storia. Sarà inoltre un palcoscenico privilegiato per scoprire le più belle icone della gamma del passato di Ducati. Il concorso si articolerà in più fasi durante la World Ducati Week.

Ducati Heritage Contest

Si parte venerdì 3 luglio. Le moto candidate saranno quindi esaminate da una giuria tecnica composta da rappresentanti delle associazioni motociclistiche, esperti Ducati e un pilota storico del marchio. Questa particolarissima giuria sceglierà le 10 moto finaliste sulla base di criteri quali autenticità e originalità, stato di conservazione, qualità del restauro, qualità estetica e design, valore storico e documentale.

Nella giornata di sabato 4 luglio, le finaliste saranno esposte all'interno dell'Heritage Village dove saranno sottoposte anche al giudizio dei partecipanti all'evento che quindi daranno il loro contributo alla definizione della classifica finale. I vincitori saranno proclamati e premiati domenica 5 luglio. Quali sono i premi in palio? Al primo, secondo e terzo classificato saranno assegnati premi memorabilia Ducati, mentre la Giuria Tecnica conferirà anche un riconoscimento speciale a una moto distintasi per il suo particolare valore storico: una carena storica Ducati Corse autografata

Tutte le moto finaliste riceveranno comunque una Borgo Panigale Experience, per scoprire da vicino il luogo in cui nascono le moto Ducati.

Ducati Heritage Contest

Una grande esposizione della storia di Ducati

Contest a parte, l'Heritage Village accoglierà anche le altre Ducati storiche portate a Misano. I possessori dei modelli realizzati fino all'anno 2000 potranno infatti accedere a un'area parcheggio dedicata e controllata che, per tutta la durata del WDW, diventerà una straordinaria esposizione a cielo aperto.

Oltre a tutto questo, a completare il viaggio nella memoria Ducati, la mostra “100 anni, 100 storie, una leggenda” che ripercorre un secolo di storia Ducati attraverso cento momenti che ne hanno segnato l'evoluzione. Infine, i campioni Ducati del passato come Casey Stoner, Loris Capirossi, Troy Bayliss o Carl Fogarty saranno protagonisti del fine settimana tra il tradizionale Lap of Honour e incontri con il pubblico all'interno dell'Heritage Village.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026