Targhe storiche, il decreto entra in vigore. Chi ha diritto

Mesi, anni di stallo. Finalmente, le parole si accompagnano ai fatti concreti. Domani 25 novembre 2023 entra in vigore il Decreto Ministeriale 468 del 21/11/2023 emanato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione che disciplina le modalità operative per il rilascio, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, c.d.s., della targa storica per autoveicoli, motoveicoli e macchine agricole di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 60 del Codice della Strada. A breve verrà diramata, a tutti gli operatori interessati, la circolare con le istruzioni di dettaglio.

LE DATE CHIAVE Come spiega ASI (Automotoclub Storico Italiano), tra le principali associazioni promotrici dell'iniziativa, una prima fase di sperimentazione si svolgerà dal 27 novembre 2023 al 5 gennaio 2024 e vedrà coinvolto un numero ristretto di operatori professionali individuati dalle associazioni nel settore della consulenza automobilistica. Successivamente, dall’8 gennaio 2024, le procedure per il rilascio saranno utilizzate da tutti gli Sportelli Telematici dell’Automobilista privati e dagli uffici della Motorizzazione Civile per l’immatricolazione e la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico non assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA.

TARGO ANCH'IO La targa storica può essere rilasciata alle seguenti categorie:

veicoli già immatricolati in Italia e radiati d’ufficio ai sensi dell’articolo 96 c.d.s.;

ai sensi dell’articolo 96 c.d.s.; veicoli radiati per esportazione ai sensi dell’articolo 103 c.d.s.;

ai sensi dell’articolo 103 c.d.s.; veicoli radiati per ritiro su area privata , ai sensi della previgente legislazione, su richiesta presentata per la prima volta entro il 26 aprile 2006;

, ai sensi della previgente legislazione, su richiesta presentata per la prima volta entro il 26 aprile 2006; veicoli radiati per demolizione , ai sensi della previgente legislazione, prima del 30 giugno 1998 , ad esclusione di quelli per i quali siano stati erogati contributi statali alla rottamazione;

, ai sensi della previgente legislazione, , ad esclusione di quelli per i quali siano stati erogati contributi statali alla rottamazione; veicoli immatricolati in Italia e mai dismessi dalla circolazione , per i quali venga richiesta una reimmatricolazione con targa storica;

, per i quali venga richiesta una reimmatricolazione con targa storica; veicoli privi di targhe e di documenti di circolazione, quando non risultino radiati né successivamente reimmatricolati in Italia.



POST SCRIPTUM Per queste categorie la targa storica è associata al veicolo in sede di immatricolazione o di reimmatricolazione dello stesso. La targa storica può essere rilasciata anche agli autoveicoli, ai motoveicoli e alle macchine agricole mai cessati dalla circolazione e ancora muniti di targa storica originale rilasciata in Italia, in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa stessa. Il rilascio della targa storica può infine avvenire a condizione che la stessa risulti essere già stata precedentemente associata al veicolo di interesse storico e collezionistico per il quale viene richiesta l’immatricolazione o la reimmatricolazione.

LE DICHIARAZIONI ''Siamo alle fasi finali di un importante percorso – sottolinea Alberto Scuro, Presidente ASI - che, insieme alle istituzioni coinvolte, porta ad una significativa opera di tutela dei veicoli storici. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il ministro e vicepremier Salvini ed il suo consulente per il motorismo storico Giovanni Tombolato, la Motorizzazione Civile, con l’attenzione e la competenza del Direttore Generale Pasquale D’Anzi, hanno svolto un lavoro tutt’altro che banale, introducendo una novità assoluta sia a livello normativo, sia di applicazione pratica”. Dal canto suo, lo stesso Giovanni Tombolato sostiene quanto il decreto rappresenti ''una grande opportunità per elevare ulteriormente il livello di originalità dei veicoli storici conservati in Italia. È stato un lavoro lungo e complesso, portato a termine grazie all’apporto di molti Enti coinvolti e grazie alla sensibilità del ministro Salvini. Il motorismo storico va preservato per il presente e soprattutto per il futuro per non trasformare questi gioielli in soprammobili”.

