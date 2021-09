Guida all'acquisto

LE SPORTIVE ECONOMICHE PIÙ AMATE Si fa presto a dire ''mi compro l'auto sportiva''. La passione non conosce ostacoli ma, ammettiamolo, non sempre i sogni si avverano. Le hot-hatch - come dicono gli inglesi - le berlinette high performance (ma anche le coupé) con una certa dose di cavalleria sotto al cofano restano le più desiderate ma bisogna fare i conti con prezzi e disponibilità limitata sul mercato. Non parliamo del nuovo, che spesso è davvero irraggiungibile, ma anche sul mercato dell'usato non sempre si trova il modello desiderato. Un paio di anni fa avevamo messo nero su bianco la nostra classifica delle 10 sportive di seconda mano che ci facevano (e ci fanno ancora adesso) battere il cuore e che vi riproponiamo, ma è ora di fare un piccolo aggiornamento. Eccoci qui, dunque, con qualche modello che da allora a oggi è entrato di diritto nella nostra top ten e qualcun'altro che esce per... sopraggiunti limiti di età. Le regole d'ingaggio restano più o meno le stesse, diciamo che oggi siamo un po' più flessibili nella selezione, quindi ecco le nostre preferite in rigoroso ordine alfabetico: da due a cinque posti, berlina, cabrio, coupé o hatchback. Per entrare nella lista devono avere motore a benzina da circa 200 CV, cambio manuale, una decina d'anni di età e prezzo intorno ai 10.000 euro.

ABARTH Come non iniziare dando spazio a una fra le più amate dagli italiani? Parliamo dell'iconica 500 Abarth che proprio intorno al 2010/20211 si è imposta per l'innegabile romanticismo legato allo storico marchio dello scorpione. E vero, la potenza è più bassa rispetto alla soglia che abbiamo messo come requisito, tuttavia come ignorarla? La 500 Abarth piace ancora oggi in maniera trasversale poiché è stilosa come poche rivali, è super compatta per muoversi in città senza pensieri e ha un motore piccante, che regala prestazioni assai vivaci. Parlo del 1.4 16 valvole turbo da 140 CV/5.000 giri e 206 Nm/2.000 giri, con un bel cambio manuale a cinque marce rapido e ben accordato all'erogazione del motore (comodo ma poco sportivo l'automatico MTA). Ma, attenzione, in allestimento ''esseesse'' il motore si spinge fino a 160 CV/5.500 giri e 230 Nm 3.000 giri con poche modifiche. L'assetto non è il suo forte poiché, al di là di molle rigide, il comparto ammortizzatori non asseconda perfettamente l'esuberanza del piccolo scorpione. Tuttavia la guida rimane sempre piacevole, anche con un baricentro un po' alto. Infatti, la 500 Abarth si gioca le sue carte migliori grazie alla vivacità del quattro cilindri sovralimentato, che spinge con energia già da basso regime compensando il minore allungo rispetto ai motori aspirati. La precisone in mezzo alle curve risente un po' dei trasferimenti di carico, ma le reazioni sono sempre ben gestibili e non mettono mai in difficoltà. Sul mercato dell'usato si trovano numerosi esemplari, anche nella versione decapottabile 500 C con tetto in tela. Prezzi a partire da 9.000 euro per un modello ben tenuto.

ALFA ROMEO Si passa a un grande classico del Made in Italy. L'Alfa Romeo Giulietta 1750 TBi Quadrifoglio Verde che sfoggia il triangolo con il quadrifoglio sui parafanghi anteriori. Se vi state chiedendo perché Alfa Romeo utilizzi il quadrifoglio per indicare la versione più prestazionale del proprio modello in gamma dovete sapere che è un forte richiamo alla memoria del glorioso passato in pista del Marchio e portafortuna di Ugo Sivocci, grande pilota degli anni '20. Il segreto della Giulietta è sicuramente il suo design quasi sobrio per una sportiva: sapiente mix tra eleganza e sportività. È a listino dal 2010 ma sembra non sentire il peso degli anni e nella versione più potente, la Quadrifoglio Verde, riesce a regalare più di un sorriso anche alla guida senza però essere scorbutica ma una comoda sportiva valida per tutti i giorni. Il merito è del motore a benzina 4 cilindri in linea da 1.742 cc che eroga una potenza di 235 CV a 5.500 giri/min e 340 Nm di coppia a 1.900 giri/min. Le prestazioni della Giulietta Quadrifoglio sono ancora oggi di rilievo con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e 242 km/h di velocità massima. Lei continua a fare breccia nei cuori degli italiani e se la volete trovare sotto l'albero preparatevi a spendere almeno 8.000 euro.

AUDI Questa può essere una occasione nell'occasione perché l'Audi TT è davvero un modello iconico della Casa dei Quattro Anelli facilmente riconoscibile dal 1998 ad oggi e, purtroppo, non avrà più un'erede. Si parla di una ipotetica futura versione di Audi TT elettrica ma ancora non c'è nulla di concreto. Anche se la prima serie mi è sempre piaciuta per quel design ''a tutto tondo'' che la distingueva fra tutte e nascondeva sotto al cofano (nella versione top di gamma) un invidiabile 3.2 litri V6 da 250 CV non può rientrare nella classifica per limiti di età. Così spazio alla Audi TT (seconda serie 2006-2014) che con pochi tocchi di matita al frontale, nuovi paraurti e ritocchi alle luci non stravolge ma modernizza il design originario della TT. A livello di motore, invece, è presente un leggero ed efficiente 2.0 litri TFSI da 211 CV a 4.300 giri/min e 350 Nm di coppia a 1.600 giri/min che trasmette la potenza alle sole ruote anteriori (trazione integrale quattro e cambio automatico S tronic erano optional costosi). Le prestazioni sono di 245 km/h di velocità massima e scatto da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. Una coupé quattro posti (anche se molto limitati quelli posteriori) che ha un abitacolo molto più comodo e pratico rispetto a quello della prima generazione e che grazie a soli 2 cm in più in lunghezza regala spazio e comfort in stile Audi. Il prezzo per una Audi TT seconda seria usata? Si parte da 8.000 euro e guarda caso l'esemplare meno costoso scovato in rete è di color rosso... più regalo natalizio di così!

BMW Continuiamo a parlare tedesco con la reginetta delle berline qui in versione coupé. La BMW Serie 3 Coupé (E92) ha sotto il cofano il motore N52B25 ovvero il nobile 6 cilindri in linea a benzina da 2.947 cc che eroga 218 CV a 6.100 giri/min e 270 Nm di coppia a 2.400 giri/min tutti scaricati sulle ruote dietro. Le prestazioni sono degne di una BMW con la velocità massima autolimitata a 250 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Tutto questo con stile elegante e comfort da Gran Turismo visto che la BMW 325i è la più polivalente della lista: sa essere cattiva quando si affonda il pedale sul gas ma anche estremamente comoda e silenziosa nei lunghi trasferimenti autostradali. Guidare premium non è mai stato così facile visto che i prezzi sul web partono da 7.500 euro... niente male per un 3.0 litri 6 cilindri a trazione posteriore da gestire con il cambio manualea 6 marce. E se la moglie si lamenta potete sempre giocarvi la scusa ''spazzaneve'' perché guidando di traverso potrete liberare dalla neve tutto il vialetto di casa!

HYUNDAI Quanti di voi si aspettavano di trovare una Hyundai in questa particolarissima classifica? Lo so, vi ho stupito ma il modello inserito ha tutto il diritto di far parte di questa top 10 delle auto sportive economiche sotto i 10.000 euro. L'auto selezionata si chiama Hyundai Genesis Coupé ed è una purissima trazione posteriore con un 2.0 litri turbo da 213 CV a 6.000 giri/min e 298 Nm di coppia a 2.000 giri/min. La linea è più che personale, con i suoi fari bislunghi, parafanghi ben spallati e doppi terminali di scarico annegati nel diffusore posteriore. Piaccia, o meno, si fa notare anche per le sue dimensioni oversize con una lunghezza di 4,63 metri e una larghezza di 1,87. Ne risentono un po' le prestazioni, non proprio da prima della classe, con una velocità massima di 222 km/h e uno scatto da 0-100 km/h in 8 secondi secchi. Però se cercate qualcosa di veramente particolare e ugualmente divertente da guidare sarà Lei la vostra candidata tutta da scartare ma attenzione perché la vera sorpresa è il prezzo. Infatti se appena uscita sul mercato costava circa 30.000 euro, negli anni ha tenuto benissimo la sua quotazione dell'usato e per trovare un esemplare messo bene bisognerà staccare un assegno da almeno 9.500 euro. Siamo quasi al tetto del budget!

MERCEDES Non poteva certo mancare in classifica la Mercedes-Benz SLK R171 (seconda serie). La mamma delle due posti con il tetto rigido retrattile qui con quel muso a punta che accentua il disegno a freccia del paraurti. Un omaggio stilistico per ricordare le Formula 1 della Stella schierate nel 2004 con la scuderia McLaren. Questa piccola due posti tedesca poteva avere esagerati motori benzina V6 o V8 con potenze da 231 fino a 360 CV ma abbinati al solo cambio automatico a sette marce 7G-Tronic. Per questo motivo l'unica versione che rientra nei paramentri di questa classifica top 10 per budget e cambio è la Mercedes SLK 200 Kompressor. Sotto al cofano trova spazio il più piccolo dei motori disponibili per la SLK: il 4 cilindri 1.8 litri benzina da 184 CV a 5.500 giri/min e 250 Nm di coppia a 2.800 giri/min. Questo propulsore compatto e leggero viene però vitaminizzato da un compressore volumetrico e il cambio manuale a 6 marce è elastico fino alla zona rossa reggendo le marce alte anche a mille giri senza singhiozzare. Così la SLK 200 è meglio equilibrata nei pesi, si inserisce in modo migliore in curva ed è più agile e più facile da controllare. Le prestazioni sono comunque buone con uno scatto da 0-100 km/h in 7,6 secondi e una velocità massima di 236 km/h. L'unico neo è la dimensione esagerata del volante che non permette quel feeling super diretto che questa auto meriterebbe. Quindi siate veloci a ''remare sul volante'' per rimettere le ruote dritte dopo una curva oppure quando è necessario controsterzare. Per quanto riguarda il prezzo con la Casa di Stoccarda tocchiamo il punto massimo del budget prefissato e un buon usato parte da 9.900 euro.

MINI Go-kart feeling! Basterebbe questo per convincervi a comprarla perché chi meglio di lei incarna questo spirito? È l'auto cool e divertente per antonomasia e nelle sue vesti più racing, con il motore pimpato, non può che avere il mix esplosivo corretto. Vi sto parlando della Mini John Cooper Works R56 equipaggiata con il 1.6 litri 16V benzina da 211CV a 6.000 giri/min e 280 Nm a 1.750 giri/mindi coppia. Le prestazioni non sono niente male visto la leggerezza dell'auto (1.200 kg circa) che scatta da 0-100 orari in 6,5 secondi e raggiunge la velocità massima di 238 km/h. La Mini JCW trasuda cattiveria da ogni angolazione la guardiate, quella cattiveria ignorante che piace tanto a chi ama girare con il finestrino basso per sentire lo scarico scoppiettare in rilascio. Il suo assetto, freni e telaio sembrano fatti appositamente per andare forte e per farlo bisogna guidare in modo fluido, senza troppe correzioni o sbavature. Anche con la Mini John Cooper Works arriviamo quasi al tetto dei 10.000 euro; infatti le offerte del mercato dell'usato partono da 9.700 euro.

PEUGEOT Aiutino: è stato il primo modello di serie di Peugeot a rinunciare allo zero o al doppio zero al centro del nome. Una coupé Doc nata in un momento di crisi generale del settore che si distingueva per il suo ardito design con due morbide e sensuali gobbe sul tetto attorno a due massicci montanti in alluminio . Ci siete arrivati vero? È la Peugeot RCZ che da scheda tecnica era omologata come 2+2 ma posso assicurarvi che dietro c'era spazio solo per due bambini non troppo cresciuti. Di contro davanti stavano comodi anche i più alti di statura e il bagagliaio era davvero generoso per essere una coupé con un notevole 321 litri e con la possibilità di ribaltare gli schienali raggiungendo i 639 litri di capienza totale. Riguardo al motore vorrei parlarvi dell'ottimo 1.6 THP a benzina che sulla versione RCZ R aveva una potenza specifica di ben oltre 150 CV / litro. Esattamente: 270 CV! Lo stesso motore in dotazione alla Peugeot 308 GTi, il più potente mai creato da Peugeot per una sua vettura di serie. Purtroppo in Italia paga, ancora, il superbollo e il mercato dell'usato supera ampiamente il budget di 10k. Non disperate, però, perché c'è anche la versione di RCZ 1.6 THP da 200 CV a 5.800 giri e una coppia di 275 Nm da 1.700 a 4.500 giri, con prestazioni che le permettono di toccare i 237 km/h, dopo essere transitati ai 100 orari in 7,5 secondi. Così si riescono a rispettare tutti i parametri prefissati e il prezzo più basso del mercato dell'usato del web parte da 7.900 euro.

RENAULT La Renault Clio R.S. è probabilmente una delle migliori e più popolari sportive a trazione anteriore oggi sul mercato dell'usato e con una longevità tale da renderla fra le più apprezzate e vendute nell'arco della sua pluriennale carriera. Quelle intorno al 2009/2010, quindi con poco più di una decina d'anni sulle spalle, sono tutt'ora capaci di emozionare per le performance in grado di esprimere. Sto parlando di numeri vecchia scuola, senza filtri dell'elettronica come le auto più moderne. Un bel quattro cilindri duemila aspirato da 200 CV, che tira come un mulo fino a oltre 6.500 giri/min e una bella coppia di 215 Nm che aiuta a uscire dalle curve lente come un tornante. Chiaro, qua non c'è il turbo che aiuta ai bassi regimi, ma volete mettere un seconda/terza/quarta come si deve, appena fuori da un rampino o da una ''S'' medio veloce? Prestazioni ''analogiche'' con un cambio preciso, ben contrastato nei passaggi marcia e un telaio equilibrato per far divertire tutti in piena sicurezza, ma meglio fra i cordoli amici di una pista. La libidine non finisce qui, perché l'assetto, favorito da una taratura rigida ed efficace e uno sterzo piuttosto affilato, fanno sentire la macchina fra le mani. Così diventa una libidine impostare una traiettoria, tenerla lì, bella precisa, e uscire in accelerazione. Il sottosterzo si fa un po' sentire, ma basta alleggerire appena il carico sul gas per riportare in linea la Clio R.S. che mostra reazioni gestibili anche quando si spinge di più. Velocità massima? 215 km/h. Scatto da 0 a 100 orari? 6,9 secondi. Niente male per una compatta di quel tempo. Per entrare dalla porta principale della sportività marchiata Renault (ricordo che la casa francese organizza tutt'oggi un trofeo monomarca con la Clio R.S.) occorrono circa 11.000 euro, che sono i soldi necessari per un modello ben tenuto. Il consiglio è di andare a vederlo e farci un giro, ma attenzione che potrebbe essere amore a prima vista!

VOLKSWAGEN La Golf è la Golf e anche l'auto più venduta d'Europa. Si può osare di più stilisticamente, cercando di distinguersi, beneficiando ugualmente della tradizionale affidabilità di Volkswagen? Certo che si può, con la Volkswagen Scirocco. Lo stile da coupé compatta è il suo punto forte perché semplice e originale con quel muso basso, allungato e ''cattivo'' ma la sua parte che più mi convince è il tre quarti posteriore: levigato con le spalle moto larghe. Il telaio deriva direttamente dalla Volkswagen Golf GTI ma è alleggerito di circa 80 kg, l'assetto è rigido, i cambi di direzione sono veloci grazie allo sterzo preciso e dimensioni compatte. Il tutto a beneficio delle prestazioni visto che il motore 4 cilindri 2.0 litri a iniezione diretta di benzina da 210 CV a 5300 giri/min e 280 Nm di coppia a 1700 giri/min fa raggiungere alla Scirocco la velocità massima di 240 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. In rete si trovano modelli del 2010 con un prezzi che partono da 8.000 euro.

