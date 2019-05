Autore:

Matteo Gallucci

FUORIGIOCO Io ti ho creato, io ti distruggo. La notizia è di quelle pesanti per gli appassionati perché, a meno di clamorosi dietrofrónt, Audi è pronta a cancellare la sua mitica TT. Nonostante un recente restyling la terza generazione di Audi TT sarà l'ultima della sua specie. Questo modello iconico della Casa dei Quattro Anelli, facilmente riconoscibile dal 1998, non avrà un'erede diretta e rimarrà ancora a listino per pochi anni.

ELETTROPOWER Perché abbandonare il marchio TT? Questione di costi e strategie visto che per il 2025 sono attesi 20 nuovi modelli Audi 100% green con l'obiettivo di diventare il primo produttore di auto elettriche scalzando Tesla. Al posto della TT arriverà una nuova Audi sportiva elettrica con un design completamente differente. Dovrebbe attingere direttamente alla tecnologia della Audi E-Tron ma nessun dato o informazione a riguardo è stata resa nota ufficialmente. Per sapere qualcosa di più bisognerà aspettare il mese di luglio quando Audi terrà un evento di lancio per presentare diverse novità.

DICHIARAZIONI Le conferme arrivano dai piani alti di Ingolstadt direttamente dal CEO Audi, Bram Schot: "La strategia incentrata così pesantemente sulla sostenibilità significa che il Marchio deve tagliare su una serie di modelli che non hanno più senso dal punto di vista economico. Questa strategia include anche la TT. In pochi anni, Audi lo sostituirà con un nuovo veicolo elettrico sportivo nella stessa fascia di prezzo".