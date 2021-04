DUE VOLTE IMPORTANTE Il debutto del restyling di Jeep Compass ha un’importanza cruciale, strategica perfino. Si tratta dell’auto che da sola macina il 40% delle vendite del marchio Jeep in Europa (una su quattro è plug-in), e la prima a marchio Jeep a essere presentata ufficialmente dal neonato gruppo Stellantis. Una vettura che, nella sua incarnazione 2021, unisce lo spirito tipicamente off-road del brand con la vocazione sempre più cittadina e urbana dei SUV (confermata dalla loro quota di mercato, ormai prossima al 50%). Andiamo dunque a scoprirla più da vicino.

COME CAMBIA FUORI

Senza rinunciare a nessuna delle caratteristiche del marchio Jeep, le novità si concentrano principalmente nel frontale, reso più snello dai gruppi ottici assottigliati full LED (nuova la firma luminosa diurna) e dalla griglia a maggior sviluppo orizzontale. Di nuovo disegno anche il paraurti, con un taglio più sportivo fin dalle versioni d’attacco della gamma e i fendinebbia integrati nella grande apertura centrale. Riuscito anche il nuovo effetto 3D della griglia a sette feritoie, in posizione leggermente più verticale.

SPECIFICA PER L’OFF-ROAD Nella versione Limited il paraurti è di colore nero, mentre nella S è in tinta con la carrozzeria; specifico per l’off-road il paraurti della Trailhawk, con i fendinebbia collocati più in alto, e che mette in evidenza anche una piastra protettiva di maggiori dimensioni. Meno evidenti i cambiamenti al posteriore, che si limitano a un leggero ritocco delle luci di posizione, che hanno ora un profilo più allungato a riprendere i tratti del frontale.

ABITACOLO RINNOVATO

Se fuori i cambiamenti riguardano principalmente il frontale e poco altro, è una volta saliti a bordo che ci si trova davanti a un’auto del tutto nuova. Jeep Compass 2021 abbandona le linee un po’ pesanti e onestamente vecchiotte del modello precedente, in favore di una plancia lineare e moderna, dallo stile semplice ed essenziale, al centro della quale spicca il nuovo schermo a sbalzo dell’infotainment, su cui gira il nuovo Uconnect 5.

VOLANTE NUOVO Decisamente più moderno anche il nuovo volante a tre razze: al centro campeggia un logo Jeep più discreto, e sulle razze laterali trovano posto, meglio disposti, i numerosi tasti di comando. Sotto la palpebra si trova il quadro strumenti: su Limited, Trailhawk e S è completamente digitale, in uno schermo da 10,25”, con grafica personalizzabile dall’utente.

PIÙ ERGONOMICA Caratteristica la finitura metallica che sembra “avvolgere” tutta la plancia, sopra e sotto, attraversando anche le bocchette d’aerazione, quasi invisibili. In base all’allestimento può essere in cromo liquido, satinato, nero lucido e grigio metallizzato. Rivisti completamente tutti i comandi, a cominciare da quelli del climatizzatore appena sotto lo schermo dell’infotainment, con un occhio di riguardo all’ergonomia e alla praticità d’uso.

ANCHE PRATICA La pesante riorganizzazione degli spazi ha consentito la realizzazione di un nuovo tunnel centrale nel quale è presente un vano portaoggetti di 2,4 litri accanto alla leva del cambio e uno di circa 5 litri sotto il bracciolo centrale. Altra importante novità riguarda il portellone posteriore, ad apertura elettrica (anche) toccando con il piede la parte inferiore del paraurti. Davanti al cambio si trova la piastra per la ricarica wireless degli smartphone, di serie su tutte le versioni, due prese USB (una tradizionale e una di tipo C), e il pulsante per il freno a mano elettronico.

TECNOLOGIA CONNESSA

Nuova Jeep Compass monta l’ultima generazione di Uconnect, il sistema di infotainment di FCA, disponibile con schermo da 8,4” o il nuovo 10,1”. La maggiore potenza di calcolo del sistema - basato su Android - e la connettività 4G permettono aggiornamenti over the air (via internet) e la creazione di un hot spot WiFi a cui possono collegarsi fino a 8 dispositivi contemporaneamente. Il navigatore sfrutta le mappe e il sistema di traffico in tempo reale di TomTom. Sui modelli con il navigatore TomTom è presente anche l’assistente vocale che, al comando “Ehi Jeep” permette di dialogare con l’auto per impostare una destinazione, regolare la temperatura del climatizzatore, o scegliere quale musica riprodurre.

HEY JEEP Tra le altre novità, Uconnect 5 consente di creare profili utente con diverse preferenze, che vanno dalle app alla posizione dei sedili, offre il supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto (di serie su tutta la gamma), e una homepage completamente personalizzabile. Ancora, la skill My Jeep di Alexa permette di tenere sotto controllo i parametri dell’auto anche da casa: vedere il livello del carburante, qual è l’ultima posizione in cui l’abbiamo parcheggiata, aprire e chiudere le portiere ecc.

ADAS

I nuovi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) fanno sì che Compass sia la prima Jeep in Europa a supportare la guida autonoma di Livello 2, che permette di sfruttare il cruise control adattivo e il mantenimento nella corsia di marcia per procedere in parziale autonomia in autostrada.

MOLTO DI SERIE Oltre agli aiuti già presenti sulla gamma precedente (tra cui la frenata automatica d’emergenza e il monitoraggio della corsia), il sistema antiribaltamento e gli airbag frontali, laterali e a tendina, troviamo di serie su tutti i modelli:

Traffic Sign Recognition (riconoscimento segnaletica stradale)

(riconoscimento segnaletica stradale) Intelligent Speed Assist (limitatore di velocità)

(limitatore di velocità) Drowsy Driver Alert (rilevatore stanchezza conducente)

(rilevatore stanchezza conducente) Automatic Emergency Braking (frenata d’emergenza con riconoscimento di ciclisti e pedoni)

VEDE TUTTO A richiesta per Limited, S e Trailhawk c’è inoltre una nuova telecamera a 360° che permette di avere una visuale completa del veicolo e di tutto ciò che lo circonda, grazie alle quattro telecamere posizionate su calandra, specchi retrovisori e portellone posteriore.

MOTORIZZAZIONI

La gamma di nuova Jeep Compass conferma le motorizzazioni attualmente a listino, tutte omologate Euro6D (il Multijet II è stato potenziato di 10 CV). Nello specifico, abbiamo:

Motorizzazione Alimentazione Potenza Coppia Trazione Cambio 1.6 Multijet II Diesel 130 CV 320 Nm 2WD Manuale 6 marce 1.3 Turbo T4 Benzina 130 CV 270 Nm 2WD Manuale 6 marce 1.3 Turbo T4 Benzina 150 CV 270 Nm 2WD DDCT 6 marce 1.3 Turbo T4 + elettrico Ibrido plug-in 130 CV + 60 CV elettrici 270 Nm 4xe Automatico 6 marce 1.3 Turbo T4 + elettrico Ibrido plug-in 180 CV + 60 CV elettrici 270 Nm 4xe Automatico 6 marce

Particolare attenzione merita la motorizzazione ibrida plug-in, che offre l’originale trazione integrale eAWD (con il motore elettrico su un asse e quello termico sull’altro), potenza di sistema massima di 190 CV e 240 CV e 270 Nm di coppia. La batteria ha una capacità di 11,4 kWh e garantisce tra i 47 e i 49 km di autonomia in modalità solo elettrica. Jeep Compass 4xe è il modello plug-in hybrid più venduto in Italia.

ALLESTIMENTI

Quattro gli allestimenti per la nuova Jeep Compass: Longitude, Limited, S e Trailhawk, a cui si aggiunge la serie speciale 80° Anniversario, versione di lancio. La gamma di colori comprende le tonalità Alpine White, Glacier, Jetset Blue, Blue Shade, Sting Grey, Colorado Red, Carbon Black e Solid Black, Ivory Tristrato, Blue Italia, Techno Green. Per la serie speciale 80° Anniversario sono disponibili il Granite Crystal metallizzato e le opache Mimetic Green e Urban Green.

LONGITUDE La versione d’accesso offre di serie fari full LED, fendinebbia a LED, sensori di parcheggio posteriori, cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico bizona, telecamera posteriore, quadro strumenti configurabile TFT a colori da 7”, infotainment da 8,4” e supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

LIMITED Il secondo allestimento aggiunge il cruise control adattivo, cerchi da 18 pollici, sensori di parcheggio anteriori e laterali con funzione di parcheggio automatico, il sistema keyless enter'n-go, plancia rivestita in pelle nappa, quadro strumenti digitale da 10,25“ e il sistema Uconnect con touch screen da 10,1”.

S La versione top di gamma aggiunge i fari full LED projector, i paraurti anteriori in tinta con la carrozzeria, cerchi da 19 pollici, portellone posteriore ad apertura automatica e sedili in pelle regolabili elettricamente in 8 posizioni.

TRAILHAWK La versione specialistica per il 4x4 ha sospensioni specifiche e angoli di attacco e uscita per l’off-road (30,4 gradi e 33,3 gradi, e angolo di dosso di 20,9 gradi), e un’altezza da terra di 21,3 cm. Disponibile anche il sistema di controllo della trazione Selec-Terrain a cinque modalità.

EDIZIONE SPECIALE Il debutto sul mercato europeo toccherà all’edizione speciale “80° Anniversario”, per celebrare il marchio Jeep, e che si caratterizza per badge esclusivi, cerchi in lega da 18 pollici con finiture grigio scuro sulla griglia e sul paraurti anteriore, sulle calotte degli specchietti e sulle barre al tetto. Finiture nero lucido per paraurti e passaruota, tetto e cornici dei fendinebbia. All’interno la plancia è rivestita in pelle Black, i sedili sono in simil-pelle e in tessuto con trama a rombi, con cuciture a contrasto diesel grey e badge “80th Anniversary”.

ACCESSORI MOPAR Per il lancio della nuova Jeep, Mopar ha sviluppato oltre cento accessori originali per costruirsi la propria auto - letteralmente - su misura. Tra questi, due kit estetici (calotte specchi, anelli griglia frontale e inserti paraurti anteriore e posteriore), luce ambientale interna, dash cam anteriore, l’organizer per i sedili posteriori, e ancora barre sul tetto, gancio di traino, portasci, seggiolini per bambini, wallbox e cavi di ricarica.

PREZZI

Nuova Jeep Compass è ordinabile già da oggi, con le prime consegne previste a inizio giugno. Il listino parte da 30.850 euro per il multijet versione Longitude, da 29.850 euro per il benzina, sempre in versione Longitude con cambio manuale, e 32.350 per quello automatico (e motore da 150 CV). La versione plug-in attacca il listino a 41.950 euro. Il modello Trailhawk, solo PHEV, costa 49.200 euro.

ANCHE A NOLEGGIO Leasys di FCA offre il noleggio in prova per 2, 3 o 7 giorni, in promozione a 27 euro al giorno fino alla fine del mese di aprile. Disponibili anche formule di noleggio a lungo termine e la formula “pay per use” Leasys Miles. In alternativa, FCA Bank prevede offerte di lancio che prevedono sconti di 1.500 euro per i finanziamenti, e il programma Jeep Excellence per decidere se sostituire la vettura acquistandone una nuova al termine dei primi tre anni, tenere l’auto pagando la maxirata finale, oppure restituirla.