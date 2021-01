NEW DEAL Con la trazionale scampanellata, è il neopresidente John Elkann in persona a inaugurare, la mattina di lunedì 18 gennaio 2021, l'ingresso ufficiale di Stellantis sul listino principale (MTA) di Borsa Italiana. Il debutto è felice: a metà giornata il titolo - dopo una momentanea sospensione delle negoziazioni per eccesso di rialzo - guadagna il 7,4%, un'azione vale perciò 13,50 euro.

TRANSATLANTICO Il nuovo Gruppo automobilistico nato dalla fusione per incorporazione di PSA in FCA, il quinto al mondo per volumi produttivi (nel 2020 è stato scalzato dal quarto posto da Hyundai-Kia), contemporaneamente a Milano ha fatto il proprio esordio anche sulla Borsa di Parigi (Euronext). Da domani, 19 gennaio 2021, Stellantis sarà quotata anche sul New York Stock Exchange (NYSE). Sempre domani, il CEO Carlos Tavares prenderà parola e farà luce almeno su qualche dettaglio in più circa i piani industriali. Nel frattempo, il sito web di Borsa Italiana e il canale YouTube di Euronext (vedi sotto) celebrano l'inizio della nuova era con un video.

QUI PIAZZA AFFARI ''E’ con emozione e orgoglio - afferma Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana - che diamo oggi il benvenuto al nuovo Gruppo. L'unione tra FCA e PSA rappresenta un altro passo importante nel percorso secolare disegnato dalla famiglia Agnelli in grado di rispondere alle sfide globali del settore automobilistico. Borsa Italiana ha avuto il privilegio di celebrare altre tappe significative di FCA, e prima ancora di FIAT: dallo spin-off di FIAT Industrial, alla creazione di FCA, fino al più recentemente spin-off di Ferrari. Siamo felici di vedere il Gruppo continuare a crescere, da azienda italiana a global player internazionale''.

QUI FCA “Questo storico primo giorno di negoziazione delle azioni Stellantis su Borsa Italiana - sostiene John Elkann - segna l'inizio di un'era di straordinarie opportunità per il nostro Gruppo. Sono tempi impegnativi e allo stesso tempo entusiasmanti nel nostro settore, con cambiamenti rapidi, più che in qualsiasi altro momento dalla sua fondazione, oltre un secolo fa. Stellantis inizia il suo percorso con la leadership, le risorse, la diversità e il know-how con cui costruire qualcosa di veramente unico e grande, fornendo ai nostri clienti veicoli e soluzioni di mobilità eccezionali e creando valore per tutti i nostri stakeholder''.

QUI PSA “Siamo molto orgogliosi della quotazione delle azioni Stellantis su Borsa Italiana - dichiara Carlos Tavares - e ringraziamo calorosamente i nostri oltre 99% di azionisti e investitori istituzionali che hanno reso possibile questo importante momento. Da oggi in poi, faremo leva sui vantaggi di questa fusione da 25 miliardi di euro per perseguire una forte performance e aumentare ulteriormente il valore per gli azionisti sulla base di vantaggi competitivi senza pari. Entrambe le direzioni di FCA e PSA hanno dimostrato capacità e affidabilità nel portare a termine il progetto e mantenere gli impegni''.