Nuova Qashqai 2024 è ora ordinabile, prezzi invariati. O quasi

Tanti ingredienti cambino, affinché il sapore resti come prima. Già, non si può certo sostenere sia cambiato tutto, visto che Nissan Qashqai 2024 evolve nel design, nei contenuti interni e nei dispositivi per la sicurezza, ma conserva larga parte del progetto originale, motorizzazioni incluse. E i prezzi? Quelli cambiano, oppure il listino è sempre quello precedente? No, non cambiano. Ma dal listino scompare l'allestimento più economico. Ordini al via, consegne da settembre 2024. Intanto, mettiamo le mani avanti.

Qashqai 2024: cambia, ma... non cambia

ALL'APPELLO L'offerta motorizzazioni di Qashqai 2024 è inalterata. In gamma, sempre il 1.3 benzina Mild Hybrid 48 volt nelle due configurazioni 140 cv (cambio manuale e 2 ruote motrici) e 158 cv (manuale o automatico a variazione continua Xtronic, a sua volta disponibile a 2 o 4 ruote motrici), più il tecnologico full hybrid ''e-Power'', altrimenti detto ''l'elettrico a benzina'', potenza massima 190 cv. Al netto di piccole correzioni, i prezzi restano immutati, ma sparisce l'equipaggiamento base Visia. Danni contenuti, dal momento che l'allestimento base era sin qui associato solo a motore Mild Hybrid 140 cv. A proposito, gli allestimenti sono cinque: Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna, Tekna+. Manca anche la Business, almeno per ora.

Cinque allestimenti, non c'è più la base (Visia)

IBRIDO ''SOFT'' Prezzi di Qashqai Mild Hybrid 140 cv dunque ora a partire da 31.570 euro, allestimento Acenta: stessa identica cifra precedente, significa che la porta di accesso al Qashqai world (al netto di incentivi e promozioni) si alza di qualche migliaio di euro (prima era a quota 28.130 euro). Qashqai Mild Hybrid 157 cv manuale costa 41.630 euro (solo allestimento top di gamma Tekna+). Qashqai Mild Hybrid 157 cv Xtronic parte invece da 34.770 euro (Acenta) in formato 2WD e da 39.700 euro (N-Connecta) in edizione 4WD.

IBRIDO ''HI-TECH'' Maggiore tecnologia, cifre maggiori. Nuova Qashqai e-Power (declinata in tutti e cinque gli allestimenti) a partire da 37.320 euro (Acenta), proprio come Qashqai pre-restyling. In sostanza, la forbice oscilla da 31.570 euro a 46.570 euro, per un gap tra la entry level e la top di gamma di 15.000 euro tondi tondi. E per un totale di 19 combinazioni differenti. Prenditi il tempo che serve per configurare la tua Qashqai su misura. A proposito: contenuti di serie?

Display di infotainment di serie su tutte

CATALOGO Lato sicurezza, di serie hai già tutto sin dalla entry level. Tutto il necessario, almeno. Ovvero: frenata automatica di emergenza (anche in retromarcia), mantenimento attivo in corsia, cruise control adattivo, monitoraggio angolo cieco, sorveglienza grado di attenzione conducente, assistente agli incroci, riconoscimento segnali stradali, assistenza alle ripartenze in salita, assistente alle discese. Sicurezza passiva: 6 airbag. Compresi nella dotazione Acenta anche fari a LED, clima bi-zona, accesso e avviamento senza chiave, display da 12,3 pollici con Apple CarPlay e Android Auto. Per il quadtro strumenti digitale occorre invece migrare sulla N-Connecta. Ogni allestimento hai poi le proprie peculiarità stilistiche e di comfort, le puoi esplorare tramite il classico configuratore online. Non appena sarà disponibile.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/06/2024